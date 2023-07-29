Моравецкий заявил о перемещении более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» к границе Польши
Более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» переместились к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«У нас есть информация, что более 100 наемников группы “Вагнера” двинулись в сторону Сувалкского коридора. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», – заявил премьер (цитата по RMF24).
«Вагнер» оказался на территории Белоруссии в результате попытки вооруженного мятежа, предпринятой 24 июня основателем компании Евгением Пригожиным. Тогда основатель ЧВК остановил колонну, которая двигалась к Москве, и вывел бойцов из Ростова-на-Дону. Договоренности были достигнуты в ходе переговоров между Пригожиным и белорусским президентом Александром Лукашенко.
20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. После этого Варшава приняла решение перебросить воинские формирования на восток страны. Представитель комитета по делам национальной безопасности и обороны Польши Збигнев Хоффман назвал учения в Белоруссии «провокацией».
Позже белорусский лидер заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», так как они заявили о желании «сходить на экскурсию» на Запад. По его словам, они хотели «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».
Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер 24 июля заявил, что высказывания Лукашенко являются безответственными, и напомнил, что Польша является членом НАТО, а США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО».