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Политика

Моравецкий заявил о перемещении более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» к границе Польши

Ведомости

Более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» переместились к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«У нас есть информация, что более 100 наемников группы “Вагнера” двинулись в сторону Сувалкского коридора. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», – заявил премьер (цитата по RMF24).

«Вагнер» оказался на территории Белоруссии в результате попытки вооруженного мятежа, предпринятой 24 июня основателем компании Евгением Пригожиным. Тогда основатель ЧВК остановил колонну, которая двигалась к Москве, и вывел бойцов из Ростова-на-Дону. Договоренности были достигнуты в ходе переговоров между Пригожиным и белорусским президентом Александром Лукашенко.

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20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. После этого Варшава приняла решение перебросить воинские формирования на восток страны. Представитель комитета по делам национальной безопасности и обороны Польши Збигнев Хоффман назвал учения в Белоруссии «провокацией».

Позже белорусский лидер заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», так как они заявили о желании «сходить на экскурсию» на Запад. По его словам, они хотели «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер 24 июля заявил, что высказывания Лукашенко являются безответственными, и напомнил, что Польша является членом НАТО, а США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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