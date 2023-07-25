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Политика

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко

Ведомости

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсуждали в ходе переговоров ЧВК «Вагнер», Союзное государство и внешнюю угрозу «по периметру» стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера первый раз увиделись в Санкт-Петербурге. Именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы “Вагнер”, прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран», – сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что цели достичь каких-либо договоренностей не было, а встреча была для синхронизации позиции. «Здесь именно в рамках очень тесных и регулярных отношений президенты, что называется, синхронизируют свою позицию, сверяют часы», – сказал Песков.

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23 июля Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с Путиным. Их встреча прошла в Константиновском дворце в Стрельне. Затем они посетили Кронштадт, где осмотрели Музей военно-морской славы и пообщались с людьми на площади у Никольского Морского собора. В музее их сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Позже президенты посетили остров Валаам. В ходе визита на остров лидеры обеих стран осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. В Кремле подчеркнули, что этот монастырь – один из самых почитаемых в России и в год его посещают более 100 000 паломников и туристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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