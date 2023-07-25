В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко

«Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера первый раз увиделись в Санкт-Петербурге. Именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы “Вагнер”, прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран», – сказал представитель Кремля.