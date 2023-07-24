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Путин и Лукашенко посетили Валаам

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили остров Валаам, сообщили в Кремле.

В ходе визита на остров лидеры обеих стран осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. В Кремле подчеркнули, что этот монастырь – один из самых почитаемых в России, и в год его посещают более 100 000 паломников и туристов.

Лукашенко и Путин вместе уже посещали Валаам в 2019 г. Тогда они также осмотрели мужской монастырь и посетили службу.

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23 июля Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с российским коллегой. Их встреча прошла в Константиновском дворце в Стрельне. Затем они посетили Кронштадт, где осмотрели Музей военно-морской славы и пообщались с людьми на площади у Никольского Морского собора. В музее их сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Валаам – остров в северной части Ладожского озера, который входит в состав Карелии. На нем расположен Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в XIV веке. Путин регулярно бывает на Валааме. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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