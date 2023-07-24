Путин и Лукашенко посетили Валаам

23 июля Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с российским коллегой. Их встреча прошла в Константиновском дворце в Стрельне. Затем они посетили Кронштадт, где осмотрели Музей военно-морской славы и пообщались с людьми на площади у Никольского Морского собора. В музее их сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.