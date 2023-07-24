Путин и Лукашенко посетили Валаам
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили остров Валаам, сообщили в Кремле.
В ходе визита на остров лидеры обеих стран осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. В Кремле подчеркнули, что этот монастырь – один из самых почитаемых в России, и в год его посещают более 100 000 паломников и туристов.
Лукашенко и Путин вместе уже посещали Валаам в 2019 г. Тогда они также осмотрели мужской монастырь и посетили службу.
23 июля Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с российским коллегой. Их встреча прошла в Константиновском дворце в Стрельне. Затем они посетили Кронштадт, где осмотрели Музей военно-морской славы и пообщались с людьми на площади у Никольского Морского собора. В музее их сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Валаам – остров в северной части Ладожского озера, который входит в состав Карелии. На нем расположен Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в XIV веке. Путин регулярно бывает на Валааме.