Путин и Лукашенко посетили Кронштадт

Лукашенко 23 июля прибыл в Россию на переговоры с российским коллегой, встреча состоялась в Константиновском дворце в Стрельне. Затем, по данным Кремля, президенты направились в Кронштадт. В музее их сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Во время поездки в Кронштадт Путин сфотографировался со всеми желающими, передавал телеканал RT.