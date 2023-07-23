Путин и Лукашенко посетили Кронштадт
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Кронштадт, где осмотрели Музей военно-морской славы и пообщались с людьми на площади у Никольского Морского собора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лукашенко 23 июля прибыл в Россию на переговоры с российским коллегой, встреча состоялась в Константиновском дворце в Стрельне. Затем, по данным Кремля, президенты направились в Кронштадт. В музее их сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Во время поездки в Кронштадт Путин сфотографировался со всеми желающими, передавал телеканал RT.
Музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром построен на базе отреставрированных артиллерийских арсеналов времен Первой мировой войны, рассказали в Кремле. Открытие выставочного пространства запланировано на 30 июля, когда в России будет отмечаться День ВМФ.
Ранее сегодня в ходе переговоров Путин рассказал о провале контрнаступления Киева и обсудил с Лукашенко потери украинских войск в ходе боевых действий.