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Путин и Лукашенко посетили Кронштадт

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Кронштадт, где осмотрели Музей военно-морской славы и пообщались с людьми на площади у Никольского Морского собора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лукашенко 23 июля прибыл в Россию на переговоры с российским коллегой, встреча состоялась в Константиновском дворце в Стрельне. Затем, по данным Кремля, президенты направились в Кронштадт. В музее их сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель проектного офиса кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Во время поездки в Кронштадт Путин сфотографировался со всеми желающими, передавал телеканал RT.

Музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром построен на базе отреставрированных артиллерийских арсеналов времен Первой мировой войны, рассказали в Кремле. Открытие выставочного пространства запланировано на 30 июля, когда в России будет отмечаться День ВМФ.

Ранее сегодня в ходе переговоров Путин рассказал о провале контрнаступления Киева и обсудил с Лукашенко потери украинских войск в ходе боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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