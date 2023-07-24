В Госдепе отреагировали на заявление Лукашенко про ЧВК «Вагнер» и Польшу
Высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании ЧВК «Вагнер» «сходить на экскурсию» в Польшу являются безответственными. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Скажу, что это очередное в серии безответственных комментариев Лукашенко», – приводит его слова ТАСС.
При этом Миллер подчеркнул, что Польша является членом НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории военного альянса, а союз с Польшей остается прочным.
23 июля Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что его «начали напрягать вагнеровцы», так как они заявили о желании «сходить на экскурсию» на Запад – в Польшу. Однако президент республики заверил, что держит участников «Вагнера» «в центре, как договорились», Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».
20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о переброске воинских формирований на восток страны. Позже он уточнил, что будет создан саперный батальон на границе с Белоруссией и Калининградской областью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти события, говорил, что агрессивность Польши вызывает обеспокоенность.