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В Госдепе отреагировали на заявление Лукашенко про ЧВК «Вагнер» и Польшу

Ведомости

Высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании ЧВК «Вагнер» «сходить на экскурсию» в Польшу являются безответственными. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Скажу, что это очередное в серии безответственных комментариев Лукашенко», – приводит его слова ТАСС.

При этом Миллер подчеркнул, что Польша является членом НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории военного альянса, а союз с Польшей остается прочным.

Ранее по теме: Лукашенко заявил, что его начали «напрягать» участники ЧВК «Вагнер»

23 июля Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что его «начали напрягать вагнеровцы», так как они заявили о желании «сходить на экскурсию» на Запад – в Польшу. Однако президент республики заверил, что держит участников «Вагнера» «в центре, как договорились», Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».

20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о переброске воинских формирований на восток страны. Позже он уточнил, что будет создан саперный батальон на границе с Белоруссией и Калининградской областью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти события, говорил, что агрессивность Польши вызывает обеспокоенность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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