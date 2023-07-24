В Госдепе отреагировали на заявление Лукашенко про ЧВК «Вагнер» и Польшу

23 июля Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что его «начали напрягать вагнеровцы», так как они заявили о желании «сходить на экскурсию» на Запад – в Польшу. Однако президент республики заверил, что держит участников «Вагнера» «в центре, как договорились», Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».