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Политика

Белый дом заявил об отсутствии угроз Польше со стороны «Вагнера»

Ведомости

США не видят угроз со стороны ЧВК «Вагнер» в отношении Польши. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Нам неизвестно ни о какой конкретной угрозе со стороны "Вагнера" в адрес Польши или кого бы то ни было еще из наших союзников по НАТО. И мы, разумеется, внимательно за этим следим», – отметил он (цитата по ТАСС).

20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. Учения продлятся неделю. После этого Варшава приняла решение перебросить воинские формирования с запада на восток страны.

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29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию». 31 июля замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вансик в эфире польской радиостанции сообщил, что польские службы контролируют действия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. По его словам, ситуацию нельзя недооценивать.

1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не планируют нападать на территорию Польши. По его словам, цель учений – передача боевого опыта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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