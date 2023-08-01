Белый дом заявил об отсутствии угроз Польше со стороны «Вагнера»
США не видят угроз со стороны ЧВК «Вагнер» в отношении Польши. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
«Нам неизвестно ни о какой конкретной угрозе со стороны "Вагнера" в адрес Польши или кого бы то ни было еще из наших союзников по НАТО. И мы, разумеется, внимательно за этим следим», – отметил он (цитата по ТАСС).
20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. Учения продлятся неделю. После этого Варшава приняла решение перебросить воинские формирования с запада на восток страны.
29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию». 31 июля замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вансик в эфире польской радиостанции сообщил, что польские службы контролируют действия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. По его словам, ситуацию нельзя недооценивать.
1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не планируют нападать на территорию Польши. По его словам, цель учений – передача боевого опыта.