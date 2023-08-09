Польша направит еще 2000 военнослужащих на границу с Белоруссией
Польша направит дополнительно 2000 военнослужащих на границу с Белоруссией, пишет Reuters. Это вдвое больше, чем ранее запросила польская пограничная служба.
Reuters отмечает, что «Польша все больше беспокоится о приграничной зоне с тех пор, как сотни закаленных в боях наемников Вагнера прибыли в Белоруссию в прошлом месяце по приглашению президента Александра Лукашенко».
Решение приняли Комитет по безопасности и министр обороны Польши Мариуш Блащак.
8 августа на полигоне «Гожский» в Гродненском районе Белоруссии недалеко от границ с Польшей и Литвой 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада ВС республики провела этап учений с боевой стрельбой. На учениях была создана «максимально приближенная к реальной» обстановка.
7 августа замглавы МВД Польши Мачей Вонсик сообщил, что погранслужба республики запросила 1000 солдат подкрепления к границе с Белоруссией.
5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши. Замглавы польского МИДа Павел Яблонский также добавил, что Польша направляет все больше войск к границе и рассматривает любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, включая полное закрытие границы.
Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. В минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.