Минобороны Польши направит еще тысячу военных к границе с Белоруссией
Минобороны Польши направит тысячу военных на польско-белорусскую границу по запросу погранслужбы страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и запросом коменданта пограничной службы об усилении участия в охране границы, министр национальной обороны поручил выполнить запрос и направить дополнительные войска, выделенные для патрулирования польско-белорусской границы и участвующие в операции "Безопасное Подлясье" (Подляское воеводство Польши – ред.)», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
7 августа замглавы МВД Польши Мачей Вонсик сообщил, что погранслужба республики запросила 1000 солдат подкрепления к границе с Белоруссией. После прибытия новых военных численность польских солдат на границе составит 3000 человек.
5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши. Замглавы польского МИДа Павел Яблонский также добавил, что Польша направляет все больше войск к границе и рассматривает любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, включая полное закрытие границы.
Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты.
В минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. Комментируя ситуацию с белорусскими летчиками, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «сами поляки подтвердили, что на радарах этот факт нарушения не был зафиксирован».