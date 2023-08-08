Минобороны Польши направит еще тысячу военных к границе с Белоруссией

В минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. Комментируя ситуацию с белорусскими летчиками, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «сами поляки подтвердили, что на радарах этот факт нарушения не был зафиксирован».