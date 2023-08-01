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Политика

Минобороны Белоруссии отвергло обвинения Польши в нарушении воздушного пространства

Ведомости

Заявления польской стороны о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами являются надуманными, заявили в Минобороны республики.

«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», – подчеркнули в министерстве.

В оборонном ведомстве указали на то, что еще утром командование вооруженных сил Польши не фиксировало нарушений, и сообщения о пересечении госграницы появились только вечером. Минобороны Белоруссии считает, что это вероятно произошло после консультаций с «заокеанскими хозяевами».

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Нарушения воздушного пространства не было, оно не подтверждается в том числе данными контроля со стороны Польши, заявили в ведомстве. «Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала"», – говорится в сообщении.

Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. В оборонном ведомстве добавили, что пересечение госграницы произошло на очень малой высоте и его обнаружение радиолокационными системами было затруднено и добавили, что ранее системы не зафиксировали нарушения.

После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты. Помимо этого Варшава проинформировала о произошедшем НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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