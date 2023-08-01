Минобороны Белоруссии отвергло обвинения Польши в нарушении воздушного пространства
Заявления польской стороны о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами являются надуманными, заявили в Минобороны республики.
«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», – подчеркнули в министерстве.
В оборонном ведомстве указали на то, что еще утром командование вооруженных сил Польши не фиксировало нарушений, и сообщения о пересечении госграницы появились только вечером. Минобороны Белоруссии считает, что это вероятно произошло после консультаций с «заокеанскими хозяевами».
Нарушения воздушного пространства не было, оно не подтверждается в том числе данными контроля со стороны Польши, заявили в ведомстве. «Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала"», – говорится в сообщении.
Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. В оборонном ведомстве добавили, что пересечение госграницы произошло на очень малой высоте и его обнаружение радиолокационными системами было затруднено и добавили, что ранее системы не зафиксировали нарушения.
После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты. Помимо этого Варшава проинформировала о произошедшем НАТО.