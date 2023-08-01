Минобороны Белоруссии отвергло обвинения Польши в нарушении воздушного пространства

Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. В оборонном ведомстве добавили, что пересечение госграницы произошло на очень малой высоте и его обнаружение радиолокационными системами было затруднено и добавили, что ранее системы не зафиксировали нарушения.