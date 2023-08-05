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Политика

Варшава обвинила бойцов «Вагнера» в попытке проникнуть на территорию Польши

Ведомости

Бойцы ЧВК «Вагнера», размещенные в Белоруссии, предприняли попытку проникнуть на территорию Польши, заявил замглавы польского МИДа Павел Яблонский в комментарии CNN.

«Мы ожидаем новых атак на нашу границу, возможно, новых попыток нарушения нашего воздушного пространства... Они будут пытаться продемонстрировать, что они могут делать все, что захотят», – рассказал он.

Яблонский добавил, что Польша направляет все больше войск к границе и рассматривает любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, включая полное закрытие границы.

«Мы хотели бы избежать этого, потому что это в какой-то степени крайняя мера. Но если будут продолжаться нападения, продолжатся попытки дестабилизировать нашу страну, у нас может не остаться другого выхода», – резюмировал чиновник.

Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты.

В минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.

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В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил сценарий, при котором бойцы ЧВК «Вагнер» нападут на территорию Польши. «Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались», – заявил Лукашенко.

Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК «Вагнер» предприняла попытку вооруженного мятежа в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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