Сейм Литвы подтвердил готовность частично закрыть границу с Белоруссией
Депутат комитета по обороне и национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявил о том, что закрытие отдельных приграничных с Белоруссией КПП точно произойдет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его слова в эфире Литовского национального радио и телевидения.
Сроки данной меры Касчюнас назвал «вопросом времени». «Если мы увидим, что ситуация ухудшается, то будет принято решение и о полном закрытии границы», – приводит его слова «Интерфакс».
Литовский депутат считает, что сейчас Польша начинает более публичную демонстрацию силы на границе. «Мы не делаем этого публично, но весь план готов, все приготовления сделаны. На каком-то этапе подключится и наша армия», – сказал Касчюнас.
О возможном полном закрытии закрытии границы с Белоруссией из-за находящихся там бойцов ЧВК «Вагнер» 3 августа заявил литовский президент Гитанас Науседа.