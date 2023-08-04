Сейм Литвы подтвердил готовность частично закрыть границу с Белоруссией

Депутат комитета по обороне и национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявил о том, что закрытие отдельных приграничных с Белоруссией КПП точно произойдет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его слова в эфире Литовского национального радио и телевидения.