Президент Литвы допустил закрытие границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»
Литва не исключает полного закрытия границы с Белоруссией из-за находящихся там бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа, пишет ТАСС.
«Мы должны не только говорить о мерах на национальном уровне, но и обсуждать алгоритмы того, что делать, если ситуация осложнится еще больше, включая закрытие границы с Белоруссией. Но это должно происходить в координации между Польшей, Литвой и Латвией», – сказал президент на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
29 июля Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию». 31 июля замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вансик в эфире польской радиостанции сообщил, что польские службы контролируют действия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. По его словам, ситуацию нельзя недооценивать.
1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не планируют нападать на территорию Польши. По его словам, цель учений – передача боевого опыта. Белый дом также отметил отсутствие угроз Польше со стороны «Вагнера».
В тот же день минобороны Польши сообщило, что в районе деревни Беловежа белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство страны. После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты.