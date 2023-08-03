Президент Литвы допустил закрытие границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

«Мы должны не только говорить о мерах на национальном уровне, но и обсуждать алгоритмы того, что делать, если ситуация осложнится еще больше, включая закрытие границы с Белоруссией. Но это должно происходить в координации между Польшей, Литвой и Латвией», – сказал президент на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.