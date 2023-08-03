Газета
Политика

Президент Литвы допустил закрытие границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Литва не исключает полного закрытия границы с Белоруссией из-за находящихся там бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа, пишет ТАСС.

«Мы должны не только говорить о мерах на национальном уровне, но и обсуждать алгоритмы того, что делать, если ситуация осложнится еще больше, включая закрытие границы с Белоруссией. Но это должно происходить в координации между Польшей, Литвой и Латвией», – сказал президент на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

29 июля Моравецкий сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию». 31 июля замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вансик в эфире польской радиостанции сообщил, что польские службы контролируют действия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. По его словам, ситуацию нельзя недооценивать.

Ранее по теме: Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не планируют нападать на территорию Польши. По его словам, цель учений – передача боевого опыта. Белый дом также отметил отсутствие угроз Польше со стороны «Вагнера».

В тот же день минобороны Польши сообщило, что в районе деревни Беловежа белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство страны. После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных