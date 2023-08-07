Погранслужба Польши запросила подкрепление к белорусской границе

5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнера» в попытке проникнуть на территорию Польши. Замглавы польского МИДа Павел Яблонский также добавил, что Польша направляет все больше войск к границе и рассматривает любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, включая полное закрытие границы.