Погранслужба Польши запросила подкрепление к белорусской границе
Погранслужба Польши запросила 1000 солдат подкрепления к границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик, сообщает «РИА Новости».
«Нам нужно намного больше сил на границе. Комендант Томаш Прага обратился к министерству национальной обороны с просьбой перевести очередную 1000 солдат на польско-белорусскую границу», – сообщил Вонсик.
5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнера» в попытке проникнуть на территорию Польши. Замглавы польского МИДа Павел Яблонский также добавил, что Польша направляет все больше войск к границе и рассматривает любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, включая полное закрытие границы.
Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты.