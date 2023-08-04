Песков прокомментировал ситуацию на границе Польши и Белоруссии

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил сценарий, при котором бойцы ЧВК «Вагнер» планируют нападать на территорию Польши. «Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», – сказал он, комментируя заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».