Песков прокомментировал ситуацию на границе Польши и Белоруссии
Польша своими заявлениями продолжает нагнетать ситуацию и создавать дополнительную напряженность на границе республики и Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В целом поляки склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Это линия, которая не является новой, она в последние годы лишь прогрессирует», – сказал он.
Песков напомнил, что Белоруссия является суверенным государством и потому любые передвижения военных на территории республики вне зависимости от расстояния до границы необходимо оценивать так. «Действительно, бойцы этой группы находятся на территории Белоруссии в рамках имеющихся договоренностей. Собственно, близ границы, не близ границы – это территория Белоруссии. Белоруссия – суверенное государство», – сказал Песков.
Комментируя ситуацию с белорусскими пилотами вертолетов, которые якобы могли пересечь границу воздушного пространства Польши, Песков отметил, что «сами поляки подтвердили, что на радарах этот факт нарушения не был зафиксирован».
Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты. В минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.
В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил сценарий, при котором бойцы ЧВК «Вагнер» планируют нападать на территорию Польши. «Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», – сказал он, комментируя заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который сообщил о перемещении около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе в районе Сувалкского коридора и назвал это решение «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».
Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК «Вагнер» предприняла попытку вооруженного мятежа в России.