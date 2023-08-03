В Польше заявили о готовности пилотов применить оружие на границе с Белоруссией

Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты. Помимо этого Варшава проинформировала о произошедшем НАТО.