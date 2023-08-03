В Польше заявили о готовности пилотов применить оружие на границе с Белоруссией
Польские пилоты боевых вертолетов на границе с Белоруссией готовы без колебаний использовать вооружение при возникновении опасной ситуации. Об этом заявил генерал Марек Соколовский, пишет ТАСС.
Он рассказал, что боевые вертолеты с вооружением уже переведены на польско-белорусскую границу. По словам Соколовского, пилоты служили в Афганистане и имеют боевой опыт.
«Они опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение», – сообщил генерал в ходе совещания с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в городе Белосток вблизи польско-белорусской границы.
По мнению Блащака, необходимо дополнительно увеличить присутствие военных на границе.
Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты. Помимо этого Варшава проинформировала о произошедшем НАТО.
В минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.