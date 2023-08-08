ВС Белоруссии провели учебные стрельбы вблизи границ с Польшей и Литвой
На полигоне «Гожский» в Гродненском районе Белоруссии недалеко от границ с Польшей и Литвой 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада ВС республики провела этап учений с боевой стрельбой, сообщается вTelegram-канале оборонного ведомства.
«На полигоне Гожский прошел этап с боевой стрельбой, в ходе которого состоялся розыгрыш тактического эпизода с ведением засадных действий», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в минобороны, на учениях была создана «максимально приближенная к реальной» обстановка.
Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. После происшествия министр обороны Польши Мариуш Блащак созвал заседание комитета национальной безопасности и приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты.
В минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.
5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши. Замглавы польского МИДа Павел Яблонский также добавил, что Польша направляет все больше войск к границе и рассматривает любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, включая полное закрытие границы.