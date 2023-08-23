Медведев напомнил о победе над фашизмом в годовщину битвы на Курской дуге
В день 80-летия со дня победы в Курской битве зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев «Вконтакте» написал, что как и «в 1943-м, победа будет за нами!».
«Сегодня особая, очень важная дата в истории нашей страны. 23 августа 1943 г. завершилось одно из крупнейших сражений Второй мировой, а для всех нас – Великой Отечественной войны. Курская битва, которая продолжалась 50 тяжелейших дней и ночей, стала еще одним примером выдающегося мужества и стойкости, высочайшего патриотизма тех, кто отстоял тогда свободу нашей Родины», – написал Медведев.
Он напомнил. что советские войска на Курской дуге дали «жесткий и решительный отпор фашизму» и сделали «еще один шаг к его окончательному разгрому».
«Наш долг – бережно хранить память о славном прошлом. Быть достойными героев того великого времени сегодня, когда мы снова уничтожаем поднявший голову нацизм. Когда мы защищаем свою Родину от крайне опасного врага. Как и на Курской дуге в 1943-м, победа будет за нами!» – заключил Медведев.
Председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в преддверии юбилейной даты отмечал, что Курская битва наравне со Сталинградской перекликается с «героическими усилиями российской армии, ополченцев и добровольцев, сдерживающих сегодня так называемое контрнаступление ВСУ в Приазовье и на Донбассе».
«Хотя правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», – отметил Нарышкин. Он также добавил, что члены общества уделят внимание предстоящей годовщине «Русской весны» и «10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией».