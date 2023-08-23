Медведев напомнил о победе над фашизмом в годовщину битвы на Курской дуге

«Наш долг – бережно хранить память о славном прошлом. Быть достойными героев того великого времени сегодня, когда мы снова уничтожаем поднявший голову нацизм. Когда мы защищаем свою Родину от крайне опасного врага. Как и на Курской дуге в 1943-м, победа будет за нами!» – заключил Медведев.