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Медведев напомнил о победе над фашизмом в годовщину битвы на Курской дуге

Ведомости

В день 80-летия со дня победы в Курской битве зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев «Вконтакте» написал, что как и «в 1943-м, победа будет за нами!». 

«Сегодня особая, очень важная дата в истории нашей страны. 23 августа 1943 г. завершилось одно из крупнейших сражений Второй мировой, а для всех нас – Великой Отечественной войны. Курская битва, которая продолжалась 50 тяжелейших дней и ночей, стала еще одним примером выдающегося мужества и стойкости, высочайшего патриотизма тех, кто отстоял тогда свободу нашей Родины», – написал Медведев. 

Он напомнил. что советские войска на Курской дуге дали «жесткий и решительный отпор фашизму» и сделали «еще один шаг к его окончательному разгрому». 

«Наш долг – бережно хранить память о славном прошлом. Быть достойными героев того великого времени сегодня, когда мы снова уничтожаем поднявший голову нацизм. Когда мы защищаем свою Родину от крайне опасного врага. Как и на Курской дуге в 1943-м, победа будет за нами!» – заключил Медведев. 

Председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в преддверии юбилейной даты отмечал, что  Курская битва наравне со Сталинградской перекликается с «героическими усилиями российской армии, ополченцев и добровольцев, сдерживающих сегодня так называемое контрнаступление ВСУ в Приазовье и на Донбассе». 

«Хотя правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», – отметил Нарышкин. Он также добавил, что члены общества уделят внимание предстоящей годовщине «Русской весны» и «10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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