Нарышкин назначил сопредседателя Российского исторического общества

В своей речи он подчеркнул, что РИО из года в год удается расширять масштабы своей работы: члены общества реализуют собственные проекты, проводят конференции и круглые столы, организуют выставки и снимают документальные фильмы. «Всё это, как мне кажется, наглядно свидетельствует о том, что запрос наших граждан на качественное историческое просвещение по-прежнему очень велик, а усилия Российского исторического общества будут востребованы и сегодня, и в обозримой перспективе», – заключил он.