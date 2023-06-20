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Нарышкин назначил сопредседателя Российского исторического общества

Им стал замминистра высшего образования и науки Константин Могилевский
Анастасия Майер
Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Российского исторического общества (РИО), глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назначил сопредседателем РИО заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского. Об этом Нарышкин объявил на общем собрании членов общества. Назначение поддержал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

За полгода работы Могилевского на посту замминистра взаимодействие между РИО и Минобрнауки «существенно улучшилось», отметил Нарышкин. В 2012–2022 гг. Могилевский был председателем правления Российского исторического общества, потом оставил эту должность и занял пост замминистра науки и высшего образования. В настоящее время он также возглавляет правление фонда «История Отечества». Его главная задача – популяризация российской истории и поддержка программ исторического просвещения. В ноябре 2021 г. Могилевского наградили орденом Дружбы «за активное участие в деятельности» Российского исторического общества.

Нарышкин также утвердил возглавляющего правление РИО на правах исполняющего обязанности Руслана Гагкуева на должность председателя правления общества. В этом году общество будет уделять большое внимание историческому образованию, сказал Гагкуев «Ведомостям», комментируя свое назначение. РИО также продолжит содействовать историческим исследованиям, добавил он.

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По словам Нарышкина, члены общества должны уделить приоритетное внимание значимым историческим событиям, приуроченным к юбилейным датам. Одна из них – годовщина победы советских войск в Курской битве (23 августа 1943 г.). Эта битва наравне со Сталинградской перекликается с «героическими усилиями российской армии, ополченцев и добровольцев, сдерживающих сегодня так называемое контрнаступление ВСУ в Приазовье и на Донбассе», сказал он.

«Хотя правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», – отметил он. Нарышкин также добавил, что члены общества также уделят внимание предстоящей годовщине «Русской весны» и «10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией».

В своей речи он подчеркнул, что РИО из года в год удается расширять масштабы своей работы: члены общества реализуют собственные проекты, проводят конференции и круглые столы, организуют выставки и снимают документальные фильмы. «Всё это, как мне кажется, наглядно свидетельствует о том, что запрос наших граждан на качественное историческое просвещение по-прежнему очень велик, а усилия Российского исторического общества будут востребованы и сегодня, и в обозримой перспективе», – заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных