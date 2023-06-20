Нарышкин назначил сопредседателя Российского исторического обществаИм стал замминистра высшего образования и науки Константин Могилевский
Председатель Российского исторического общества (РИО), глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назначил сопредседателем РИО заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского. Об этом Нарышкин объявил на общем собрании членов общества. Назначение поддержал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
За полгода работы Могилевского на посту замминистра взаимодействие между РИО и Минобрнауки «существенно улучшилось», отметил Нарышкин. В 2012–2022 гг. Могилевский был председателем правления Российского исторического общества, потом оставил эту должность и занял пост замминистра науки и высшего образования. В настоящее время он также возглавляет правление фонда «История Отечества». Его главная задача – популяризация российской истории и поддержка программ исторического просвещения. В ноябре 2021 г. Могилевского наградили орденом Дружбы «за активное участие в деятельности» Российского исторического общества.
Нарышкин также утвердил возглавляющего правление РИО на правах исполняющего обязанности Руслана Гагкуева на должность председателя правления общества. В этом году общество будет уделять большое внимание историческому образованию, сказал Гагкуев «Ведомостям», комментируя свое назначение. РИО также продолжит содействовать историческим исследованиям, добавил он.
По словам Нарышкина, члены общества должны уделить приоритетное внимание значимым историческим событиям, приуроченным к юбилейным датам. Одна из них – годовщина победы советских войск в Курской битве (23 августа 1943 г.). Эта битва наравне со Сталинградской перекликается с «героическими усилиями российской армии, ополченцев и добровольцев, сдерживающих сегодня так называемое контрнаступление ВСУ в Приазовье и на Донбассе», сказал он.
«Хотя правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», – отметил он. Нарышкин также добавил, что члены общества также уделят внимание предстоящей годовщине «Русской весны» и «10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией».
В своей речи он подчеркнул, что РИО из года в год удается расширять масштабы своей работы: члены общества реализуют собственные проекты, проводят конференции и круглые столы, организуют выставки и снимают документальные фильмы. «Всё это, как мне кажется, наглядно свидетельствует о том, что запрос наших граждан на качественное историческое просвещение по-прежнему очень велик, а усилия Российского исторического общества будут востребованы и сегодня, и в обозримой перспективе», – заключил он.