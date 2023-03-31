Каким будет курс «Основы российской государственности» для всех российских студентов

Гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак сказал в Общественной палате, что сам закончил факультет журналистики МГУ и что, по его мнению, студенты журфака были «потеряны на первом курсе, поскольку не было идеологии, она заменялась новостной повесткой, а она была не прогосударственной». Поэтому, по его словам, донесение идеологии до студентов должно проходить в интересном для них формате, прежде всего в визуальной форме. А замгендиректора общества «Знание» Антон Сериков сказал, что «Знание» создаст 121 тематический фильм для курса: «Надеюсь, мы специфику молодого поколения учтем».