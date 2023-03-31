Каким будет курс «Основы российской государственности» для всех российских студентов

Каким будет курс «Основы российской государственности» для всех российских студентовИм расскажут о мировоззрении, вызовах перед страной и политическом устройстве России
В Общественной палате представили концепцию курса «Основы российской государственности» – предмета, который будет преподаваться для всех студентов российских вузов уже с сентября 2023 г. О введении этого курса президент Владимир Путин объявил в декабре 2022 г. на Госсовете, посвященном молодежной политике. А в январе он подписал поручение о создании курса. Его разрабатывали в рамках проекта «ДНК России», который курируется внутриполитическим блоком Кремля совместно с обществом «Знание» и Минобрнауки.
О чем будет курс?
В курсе будет пять разделов, рассказал научный руководитель «ДНК России», политтехнолог Андрей Полосин, который представлял концепцию учебно-методического комплекса «Основ российской государственности». В первом разделе «Что такое Россия» будут говорить о «стране в ее пространственном, человеческом, ресурсном, идейно-символическом и нормативно-политическом измерении». В частности, студентам расскажут о территории страны, ее ресурсах, национальном бизнесе, инфраструктуре и артефактах, будут знакомить с российскими регионами и местными культурами. Также расскажут о российских героях, «испытаниях и победах России».
Во втором разделе «Российское государство-цивилизация» со студентами поговорят об исторических, географических, институциональных основаниях формирования «российской цивилизации». В этой части курса студентам объяснят, «почему Россия – цивилизация», то есть о культурном вкладе, политическом влиянии и т. д. А также поведают о роли и миссии России в работах философов, историков, политиков, деятелей культуры.
В третьем разделе «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации» внимание будет уделено «ценностному каркасу российской цивилизации, теоретическим концепциям мировоззрения» и «пятиэлементной модели» (так называемом «пентабазисе», разработанном Полосиным и начальником управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александром Харичевым), который включает в себя «человека - семью - общество - государство - страну».
У этих пяти элементов будут «раскрываться» «идеи - символы - нормы - ритуалы - институты». Здесь студентам будут говорить о мировоззрении и «особом восприятии российской цивилизации». А также об основных ценностных принципах российской цивилизации – многообразии, суверенности, согласии, доверии, созидании.
Эти константы позволяют обеспечивать непротиворечивую интерпретацию как исторических событий, так и трансформаций текущего периода, говорится в презентации проекта. Каждая из констант включает в себя определенные термины: многообразие – общинность, адаптивность, стабильность; согласие – единство, духовность, добро; суверенность – независимость, «свой путь», самобытность; доверие – легитимность, идеализм, солидарность; созидание – «поиск новых путей развития», первопроходчество, «свобода и воля».
Четвертый раздел «Политическое устройство» расскажет о российских государственных и общественных институтах, «ключевых причинно-следственных связях последних лет социальной трансформации». В частности, студентам прочитают лекции об основах конституционного строя, ветвях власти и институте президентства, региональном и местном уровне власти, нацпроектах и госпрограммах, а также о возможностях политического участия, которые открываются гражданам.
Пятый раздел «Вызовы будущего и развитие страны» включает в себя информацию о «цивилизационных вызовах и ценностных ориентирах российской цивилизации, траектории реализации творческого и профессионального потенциала человека». Здесь студентов научат тому, каковы сейчас глобальные тренды, техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки. И расскажут о том, что среди ценностных ориентиров развития России – стабильность, миссия, ответственность и справедливость. Этот раздел также будет включать в себя информацию о роли России в мировом развитии и о вызовах, встающих перед страной, – постоянных и актуальных.
По словам Полосина, задача была не придумать идеологию, а сформировать модель системы мирововоззрения, которая может быть описана через элементы «пентабазиса». Само же мировоззрение не может быть описано иначе чем через понятие идентичности, сказал он: «Мы определяем российское государство как государство-цивилизацию. Именно так. Цивилизационный характер носит именно государство. Не нация, не народ, а именно государство».
Как будет организован курс?
«Основы российской государственности» будут преподавать первокурсникам всех вузов страны, изучающим как гуманитарные, так и технические дисциплины. Курс рассчитан на 72 часа, из них 18-20 часов – внеаудиторная нагрузка. Он будет включать как лекции, так и семинары. Пока больше всего часов (по 12-14) предполагается на разделы про российское мировоззрение и вызовы будущего. Студентам нужно будет сдавать два зачета.
Гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак сказал в Общественной палате, что сам закончил факультет журналистики МГУ и что, по его мнению, студенты журфака были «потеряны на первом курсе, поскольку не было идеологии, она заменялась новостной повесткой, а она была не прогосударственной». Поэтому, по его словам, донесение идеологии до студентов должно проходить в интересном для них формате, прежде всего в визуальной форме. А замгендиректора общества «Знание» Антон Сериков сказал, что «Знание» создаст 121 тематический фильм для курса: «Надеюсь, мы специфику молодого поколения учтем».
Студентов этому курсу планируют обучать не только через фильмы, но и через интеллектуальные игры и викторины, работу в проектных группах, иммерсивные перформансы, дебаты, историко-деловые игры. В рамках курса будут проводиться мастерские, записываться подкасты, разрабатываться проекты, например, по теме «образа структуры власти». Также для студентов предусмотрены олимпиады и научные конференции. Кроме того, планируются лекции политиков и государственных деятелей. Будут проводиться еженедельные студенческие дискуссионные клубы.
К разработке курса проект «ДНК России» привлек более 2000 преподавателей социально-гуманитарных дисциплин по всей стране, говорит Полосин. Около 30 вузов будут готовить специалистов по этому курсу через дополнительное профессиональное образование (ДПО), а «опорным вузом» для подготовки преподавателей будет РАНХиГС. Сейчас уже более 1000 преподавателей прошли переподготовку в ходе ДПО.
К 2024 г. планируется, что через ДПО пройдут 6000 преподавателей. Всего же для курса должны быть подготовлены 50 000 преподавателей, сказал Полосин. На протяжении февраля - марта в вузах во всех федеральных округах проходили конференции для преподавателей социально-гуманитарных наук, которые тоже участвовали в разработке курса. Сейчас цикл конференций завершается, сказала замминистра образования Ольга Петрова, курирующая проект в Минобрнауки.
Целью курса будет «формирование у учащихся осознания принадлежности к российскому обществу, развитие чувства гражданственности, формирование духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающий особенности исторического пути государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей родины». Об этом говорится в материалах, которые раздавали в Общественной палате.
К задачам курса отнесли раскрытие «чувства гражданственности и патриотизма», рассмотрение достижений, связанных с развитием «российской цивилизации», представление особенностей политической организации России, обозначение «современных ценностных ориентиров российской цивилизации, таких как стабильность, миссия, ответственность и справедливость».
Сенатор Александр Русаков, который входит в рабочую группу по разработке курса, сказал, что нужно корректировать и школьную программу, а включение «Основ российской государственности» в основную образовательную программу перестраивает гуманитарные предметы в вузах и начинает формировать мировоззрение.
Он говорит, что в правительстве сейчас обсуждается большой пакет поправок в законы о науке и об образовании, поскольку «нужно смотреть из нынешних реалий, а они поменялись по сравнению с теми временами, когда законы принимались». А председатель координационного совета Общественной палаты по развитию сообществ молодых специалистов Ольга Голышенкова сказала, что при разработке курса много раз цитировали фразу первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко «хочешь победить врага – воспитай его детей». «У нас фраза стала аксиомой. Нужно серьезно отнестись к тому, как мы относимся к подрастающему поколению», – сказала она.