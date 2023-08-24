СМИ: новыми членами БРИКС станут пять стран
БРИКС объявит о принятии в объединение еще пяти стран, шестой член может присоединиться к организации в ближайшие годы. Об этом сообщает портал UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита.
По данным издания, в утвержденный список вошли Иран, Саудовская Аравия, Аргентина, ОАЭ и Египет. UOL отмечает, что страны были выбраны исходя из их географического положения. Кроме того, предпочтение отдавалось государствам, которые входят в «Большую двадцатку» (G20).
Для «географического баланса» в БРИКС может войти еще одна африканская страна, уточняет портал.
Накануне, 23 августа, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что участники саммита БРИКС договорились по вопросу расширения. При этом она не уточнила, какие именно принципы были согласованы лидерами стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Ведомостям» о критериях для вступления в БРИКС скоро объявит президент ЮАР Сирил Рамафоса.
15-й саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. На нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.