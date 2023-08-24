СМИ: новыми членами БРИКС станут пять стран

Накануне, 23 августа, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что участники саммита БРИКС договорились по вопросу расширения. При этом она не уточнила, какие именно принципы были согласованы лидерами стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Ведомостям» о критериях для вступления в БРИКС скоро объявит президент ЮАР Сирил Рамафоса.