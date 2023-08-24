Медведев: вся страна живет в режиме «все для фронта, все для победы»

В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Граждане смогут принять участие в выборах различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных органов государственной власти. В большинстве регионов голосование будет идти три дня. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых субъектах РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В последней голосование начнется досрочно со 2 сентября в зоне боевых действий, на территории в 15 км и 30 км от линии соприкосновения, а также в населенных пунктах, где введен режим ЧС после теракта на Каховской ГЭС.