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Медведев: вся страна живет в режиме «все для фронта, все для победы»

Ведомости

Россия в настоящее время «живет в режиме все для фронта, все для победы», сказал зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с лидерами региональных списков партии на сентябрьских выборах. При этом он обратил внимание однопартийцев на решение «обычных» проблем людей в регионах. 

«Все, кто выступал, употребляли слова сплоченность, патриотический подъем, особый характер взаимоотношений между людьми, к тем, кто принимает участие в специальной военной операции, к их семьям. Все это правильно. И действительно сейчас вся страна, как это и бывало в нашей истории, живет в режиме все для фронта, все для победы. Это не громкие слова», – сказал Медведев. 

При этом глава партии обратил внимание лидеров региональных списков на «проблемы текущей жизни». «Их надо решать, они от нас никуда не уйдут, даже несмотря на то, что сейчас особый этап в жизни нашей страны», – подчеркнул он.

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Медведев обратил внимание на решение региональных проблем в сферах образования, здравоохранения, жилищного строительства, культуры. Он сказал однопартийцам, что «в нынешней ситуации наши люди готовы и подождать чего-то, понимая, что сейчас важно сконцентрироваться на другом». При этом он считает, что нужно двигаться вперед и приложить усилия, чтобы решать социально-экономические задачи. 

«Только в этом случае нашу партию ждет успех на выборах, а он нам нужен. Успех “на земле”, в регионах формирует и успехи на фронте. Нам нужны победы на фронте и нам нужны успехи в тылу», – резюмировал Медведев. 

В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Граждане смогут принять участие в выборах различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных органов государственной власти. В большинстве регионов голосование будет идти три дня. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых субъектах РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В последней голосование начнется досрочно со 2 сентября в зоне боевых действий, на территории в 15 км и 30 км от линии соприкосновения, а также в населенных пунктах, где введен режим ЧС после теракта на Каховской ГЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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