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Мишустин призвал сделать ЕАЭС самодостаточным макрорегионом

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен стать самодостаточным макрорегионом, чтобы заложить фундамент для будущих совместных действий, сообщила пресс-служба правительства России.

В то же время ЕАЭС должен оставаться привлекательным и открытым для других партнеров. В едином пространстве приоритетным будет формирование общих рынков товаров и услуг, финансов, инвестиций и рабочей силы. Кроме того, оно будет обеспечено ключевыми товарами и ресурсами – эта тема особенно актуальна на фоне сложностей с поставками на глобальный рынок, считает Мишустин

Мишустин напомнил, что Союз занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля и продукции животноводства, а также полностью обеспечивает себя газом, нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией. Глава кабмина также подчеркнул важность совместной работы по развитию геологоразведки и инфраструктуры, которая нужна для стабильного снабжения ресурсами.

25 мая президент РФ Владимир Путин заявил об успешном развитии сотрудничества в рамках ЕАЭС и добавил, что Россия ценит партнерство со странами «пятерки». По словам президента, оно строится «на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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