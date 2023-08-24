Мишустин призвал сделать ЕАЭС самодостаточным макрорегионом
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен стать самодостаточным макрорегионом, чтобы заложить фундамент для будущих совместных действий, сообщила пресс-служба правительства России.
В то же время ЕАЭС должен оставаться привлекательным и открытым для других партнеров. В едином пространстве приоритетным будет формирование общих рынков товаров и услуг, финансов, инвестиций и рабочей силы. Кроме того, оно будет обеспечено ключевыми товарами и ресурсами – эта тема особенно актуальна на фоне сложностей с поставками на глобальный рынок, считает Мишустин
Мишустин напомнил, что Союз занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля и продукции животноводства, а также полностью обеспечивает себя газом, нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией. Глава кабмина также подчеркнул важность совместной работы по развитию геологоразведки и инфраструктуры, которая нужна для стабильного снабжения ресурсами.
25 мая президент РФ Владимир Путин заявил об успешном развитии сотрудничества в рамках ЕАЭС и добавил, что Россия ценит партнерство со странами «пятерки». По словам президента, оно строится «на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга».