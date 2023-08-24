Мишустин призвал сделать ЕАЭС самодостаточным макрорегионом

В то же время ЕАЭС должен оставаться привлекательным и открытым для других партнеров. В едином пространстве приоритетным будет формирование общих рынков товаров и услуг, финансов, инвестиций и рабочей силы. Кроме того, оно будет обеспечено ключевыми товарами и ресурсами – эта тема особенно актуальна на фоне сложностей с поставками на глобальный рынок, считает Мишустин