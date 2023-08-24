Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список «спонсоров войны»

Japan Tobacco является одной из крупнейших компаний FMCG в стране по объему продаж и занимает 34,9% рынка. Инвестиции производителя в экономику России за 20 лет превысили $4 млрд. НАПК отмечает, что сама компания заявляла, что в 2022 г. российский рынок принес ей 11% консолидированного дохода.