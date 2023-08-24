Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список «спонсоров войны»
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень «спонсоров войны» две международные табачные компании – американскую Philip Morris International и японскую Japan Tobacco International, следует из сообщения агентства.
Решение включить компании в перечень НАПК объяснило тем, что они продолжают вести бизнес в России и поддерживают ее экономику, уплачивая значительные налоги.
В агентстве отметили, что доля рынка торговых марок Philip Morris в России в 2019 г. составила 30,1%, а объем инвестиций компании в развитие бизнеса в стране превысил $2 млрд. Несмотря на то что Philip Morris заявляла о планах продать российский бизнес, компания продолжает долгосрочную инвестиционную программу.
В первый год проведения спецоперации на Украине выручка компании составила 140,3 млрд руб. (+8%), чистая прибыль – 48,2 млрд руб. (+45%), уточняет агентство со ссылкой на финансовую отчетность российского подразделения. По подсчетам украинского ведомства, компания уплатила $136 млн налога на прибыль в российский бюджет.
Japan Tobacco является одной из крупнейших компаний FMCG в стране по объему продаж и занимает 34,9% рынка. Инвестиции производителя в экономику России за 20 лет превысили $4 млрд. НАПК отмечает, что сама компания заявляла, что в 2022 г. российский рынок принес ей 11% консолидированного дохода.
«Хотя представители Japan Tobacco заявляли, что Japan Tobacco Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, но компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в России», – добавили в НАПК.
17 августа в список была включена группа компаний Alibaba (компания владеет в том числе маркетплейсом AliExpress) из-за того, что предоставляет России свои платформы для продаж товаров из меди, которая была добыта на новых российских территориях.