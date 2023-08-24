Газета
Политика

Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список «спонсоров войны»

Ведомости

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень «спонсоров войны» две международные табачные компании – американскую Philip Morris International и японскую Japan Tobacco International, следует из сообщения агентства.

Решение включить компании в перечень НАПК объяснило тем, что они продолжают вести бизнес в России и поддерживают ее экономику, уплачивая значительные налоги.

В агентстве отметили, что доля рынка торговых марок Philip Morris в России в 2019 г. составила 30,1%, а объем инвестиций компании в развитие бизнеса в стране превысил $2 млрд. Несмотря на то что Philip Morris заявляла о планах продать российский бизнес, компания продолжает долгосрочную инвестиционную программу.

Ранее по теме: Украина внесла Alibaba в список «спонсоров войны»

В первый год проведения спецоперации на Украине выручка компании составила 140,3 млрд руб. (+8%), чистая прибыль – 48,2 млрд руб. (+45%), уточняет агентство со ссылкой на финансовую отчетность российского подразделения. По подсчетам украинского ведомства, компания уплатила $136 млн налога на прибыль в российский бюджет.

Japan Tobacco является одной из крупнейших компаний FMCG в стране по объему продаж и занимает 34,9% рынка. Инвестиции производителя в экономику России за 20 лет превысили $4 млрд. НАПК отмечает, что сама компания заявляла, что в 2022 г. российский рынок принес ей 11% консолидированного дохода.

«Хотя представители Japan Tobacco заявляли, что Japan Tobacco Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, но компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в России», – добавили в НАПК.

17 августа в список была включена группа компаний Alibaba (компания владеет в том числе маркетплейсом AliExpress) из-за того, что предоставляет России свои платформы для продаж товаров из меди, которая была добыта на новых российских территориях.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных