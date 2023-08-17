Украина внесла Alibaba в список «спонсоров войны»

Alibaba попала в этот список в том числе из-за того, что предоставляет России свои платформы для продаж товаров из меди, которая была добыта на новых российских территориях, пояснили в НАПК. Помимо этого ведомство обвинило компанию в цензуре и удалении контента, связанного с украинским конфликтом.