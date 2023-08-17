Украина внесла Alibaba в список «спонсоров войны»
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло группу компаний Alibaba (компания владеет в том числе маркетплейсом AliExpress) в перечень «международных спонсоров войны». Об этом говорится в сообщении ведомства.
Alibaba попала в этот список в том числе из-за того, что предоставляет России свои платформы для продаж товаров из меди, которая была добыта на новых российских территориях, пояснили в НАПК. Помимо этого ведомство обвинило компанию в цензуре и удалении контента, связанного с украинским конфликтом.
Уточняется, что по итогам 2022 г. прибыль российского подразделения Alibaba составила 16,3 млрд руб. (около $160 млн). Соответственно, компания продолжает платить «значительные налоги» в бюджет России и тем самым поддерживает ее экономику, заключили в НАПК.
Ранее в список «спонсоров войны» были включены производитель алкогольной продукции Bacardi, китайский автопроизводитель Geely, британская корпорация Unilever, китайский производители техники Xiaomi и др.