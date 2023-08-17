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Политика

Украина внесла Alibaba в список «спонсоров войны»

Ведомости

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло группу компаний Alibaba (компания владеет в том числе маркетплейсом AliExpress) в перечень «международных спонсоров войны». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Alibaba попала в этот список в том числе из-за того, что предоставляет России свои платформы для продаж товаров из меди, которая была добыта на новых российских территориях, пояснили в НАПК. Помимо этого ведомство обвинило компанию в цензуре и удалении контента, связанного с украинским конфликтом.

Уточняется, что по итогам 2022 г. прибыль российского подразделения Alibaba составила 16,3 млрд руб. (около $160 млн). Соответственно, компания продолжает платить «значительные налоги» в бюджет России и тем самым поддерживает ее экономику, заключили в НАПК. 

Ранее в список «спонсоров войны» были включены производитель алкогольной продукции Bacardi, китайский автопроизводитель Geely, британская корпорация Unilever, китайский производители техники Xiaomi и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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