Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»

Ведомство напомнило, что на фоне спецоперации на Украине компания объявила об остановке экспорта в России, однако, как говорится в сообщении НАПК, позже эта часть сообщения была удалена из заявления. «Следовательно, компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях», – считают в украинском ведомстве.