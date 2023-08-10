Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию Bacardi Limited в перечень «международных спонсоров войны». Об этом говорится на сайте ведомства.
Bacardi попала в этот список в связи с тем, что продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников, уточняется в сообщении НАПК.
Ведомство напомнило, что на фоне спецоперации на Украине компания объявила об остановке экспорта в России, однако, как говорится в сообщении НАПК, позже эта часть сообщения была удалена из заявления. «Следовательно, компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях», – считают в украинском ведомстве.
Российское подразделение «Бакарди Рус» воспользовалось уходом ряда ведущих алкогольных брендов и за год спецоперации импортировало товаров на $169 млн. Также в сообщении НАПК приводятся финансовые результаты юрлица за 2022 г., когда выручка выросла на 8,5%, до 32,6 млрд руб., а чистая прибыль достигла 4,7 млрд руб. против 1,5 млрд руб. Соответственно, Bacardi продолжает платить «значительные налоги» в бюджет России и тем самым поддерживают ее экономику, заключили в НАПК.
Украина объявила о своем решении спустя несколько дней после того, как газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что компания продолжает ввозить в Россию водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландский виски Dewar's, текилу Patron и вермут под брендом Martini и др. Также газета обратила внимание на рост чистой прибыли российского подразделения.