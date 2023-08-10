Газета
Политика

Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»

Ведомости

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию Bacardi Limited в перечень «международных спонсоров войны». Об этом говорится на сайте ведомства.

Bacardi попала в этот список в связи с тем, что продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников, уточняется в сообщении НАПК.

Ведомство напомнило, что на фоне спецоперации на Украине компания объявила об остановке экспорта в России, однако, как говорится в сообщении НАПК, позже эта часть сообщения была удалена из заявления. «Следовательно, компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях», – считают в украинском ведомстве.

Ранее по теме: СМИ сообщили о росте прибыли Bacardi в России после заявления о приостановке поставок

Российское подразделение «Бакарди Рус» воспользовалось уходом ряда ведущих алкогольных брендов и за год спецоперации импортировало товаров на $169 млн. Также в сообщении НАПК приводятся финансовые результаты юрлица за 2022 г., когда выручка выросла на 8,5%, до 32,6 млрд руб., а чистая прибыль достигла 4,7 млрд руб. против 1,5 млрд руб. Соответственно, Bacardi продолжает платить «значительные налоги» в бюджет России и тем самым поддерживают ее экономику, заключили в НАПК.

Украина объявила о своем решении спустя несколько дней после того, как газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что компания продолжает ввозить в Россию водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландский виски Dewar's, текилу Patron и вермут под брендом Martini и др. Также газета обратила внимание на рост чистой прибыли российского подразделения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных