СМИ сообщили о росте прибыли Bacardi в России после заявления о приостановке поставок
Производитель алкоголя Bacardi продолжает поставлять продукцию в Россию, несмотря на заявление о приостановке экспорта в страну. Чистая прибыль российского подразделения компании выросла в 2022 г. в несколько раз. На это обратила внимание газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, компания продолжает ввозить в Россию водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландский виски Dewar's, текилу Patron и вермут под брендом Martini и др. WSJ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, собранные платформой Export Genius, отмечает, что подразделение Bacardi в России «Бакарди Рус» по состоянию на 30 июня импортировало продукцию на $169 млн за 12 месяцев.
Кроме того, в 2022 г. чистая прибыль «Бакарди Рус» выросла в несколько раз по сравнению с 2021 г. – до 4,7 млрд руб. (против 1,5 млрд руб. в 2021 г.). Выручка компании в 2022 г. составила 32,6 млрд руб., увеличившись на 8,5% относительно 2021 г.
WSJ пишет, что вскоре после начала спецоперации России на Украине Bacardi заявила о приостановке поставок в России и инвестиций в рекламу. По данным газеты, эта информация оставалась на сайте компании большую часть 2022 г., но в настоящее время она удалена из заявления.
Bacardi на запрос газеты не ответила.
На фоне начала спецоперации России на Украине ряд крупных производителей алкоголя приостановили поставки продукции в РФ. В их числе – Pernod Ricard (Absolut, Jameson, Ararat), Diageo (Bailey’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys) и др. В ноябре 2022 г. Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в страну. В перечень вошли бренды Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Bell's, White Horse, Jack Daniel’s и др.