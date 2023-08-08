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СМИ сообщили о росте прибыли Bacardi в России после заявления о приостановке поставок

Ведомости

Производитель алкоголя Bacardi продолжает поставлять продукцию в Россию, несмотря на заявление о приостановке экспорта в страну. Чистая прибыль российского подразделения компании выросла в 2022 г. в несколько раз. На это обратила внимание газета The Wall Street Journal (WSJ). 

По данным издания, компания продолжает ввозить в Россию водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландский виски Dewar's, текилу Patron и вермут под брендом Martini и др. WSJ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, собранные платформой Export Genius, отмечает, что подразделение Bacardi в России «Бакарди Рус» по состоянию на 30 июня импортировало продукцию на $169 млн за 12 месяцев.

Кроме того, в 2022 г. чистая прибыль «Бакарди Рус» выросла в несколько раз по сравнению с 2021 г. – до 4,7 млрд руб. (против 1,5 млрд руб. в 2021 г.). Выручка компании в 2022 г. составила 32,6 млрд руб., увеличившись на 8,5% относительно 2021 г. 

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WSJ пишет, что вскоре после начала спецоперации России на Украине Bacardi заявила о приостановке поставок в России и инвестиций в рекламу. По данным газеты, эта информация оставалась на сайте компании большую часть 2022 г., но в настоящее время она удалена из заявления.

Bacardi на запрос газеты не ответила. 

На фоне начала спецоперации России на Украине ряд крупных производителей алкоголя приостановили поставки продукции в РФ. В их числе – Pernod Ricard (Absolut, Jameson, Ararat), Diageo (Bailey’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys) и др. В ноябре 2022 г. Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в страну. В перечень вошли бренды Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Bell's, White Horse, Jack Daniel’s и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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