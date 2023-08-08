СМИ сообщили о росте прибыли Bacardi в России после заявления о приостановке поставок

Кроме того, в 2022 г. чистая прибыль «Бакарди Рус» выросла в несколько раз по сравнению с 2021 г. – до 4,7 млрд руб. (против 1,5 млрд руб. в 2021 г.). Выручка компании в 2022 г. составила 32,6 млрд руб., увеличившись на 8,5% относительно 2021 г.