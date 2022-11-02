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Минпромторг внес алкоголь в список для параллельного импорта

Ведомости

Минпромторг России расширил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него алкоголь, соответствующий приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Среди разрешенных для параллельного импорта перечисляются такие бренды, как Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Bell's, White Horse, Bell’s, Jack Daniel’s и др.

В пресс-службе ведомства также отметили, что дополнили перечень продукцией с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics, передает ТАСС.

Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта в середине сентября. В августе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство России включить в параллельный импорт ряд алкогольных брендов. Речь шла о брендах Moet, Veuve Clicquot, Finlandia, Jack Daniel’s и Hennessy. В обращении говорилось, что запасы алкогольной продукции у дистрибуторов активно сокращаются, при этом новых поставок не предвидится.

После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули импорт алкоголя. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничили поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester) приостановили продажу продукции в России. Некоторые и вовсе объявили об уходе из страны.

После того как зарубежные компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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