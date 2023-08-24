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Премьер-министр Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

Ведомости

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла решение не уходить в отставку из-за наличия у ее супруга бизнеса в России. Об этом она сообщила порталу Delfi. 

«Я действительно не понимаю, что это за прямой упрек, в котором меня обвиняют», – сказала она, комментируя возникший скандал, связанный с транспортной компанией Stark Logistics, которая частично принадлежит ее супругу Арво Халлику. 

Каллас также отметила, что ей нечего скрывать, передает Bloomberg. По ее словам, она ничего не знала о бизнесе мужа в России. «Я уже говорила это раньше и остаюсь при своем мнении: местным компаниям необходимо найти моральный стержень и отказаться от сделок, которые каким-то образом помогают России», – сказала она.  

23 августа в СМИ появилась информация о том, что Stark Logistic возобновила свою работу в России, несмотря на спецоперацию на Украине. В разговоре с порталом ERP генеральный директор компании Кристьян Крааг сообщил, что сейчас компания осуществляет перевозки с последними грузами, «чтобы можно было завершить деятельность». При этом он не назвал точный объем перевозок и их количество. По словам Краага, речь идет о складских остатках, которые не попадают под действие санкций. 

Stark Logistic зарегистрирована в эстонском городе Кейла, расположенном к юго-западу от Таллина. Как пишет Bloomberg, клиент компании управляет заводом по производству аэрозольной упаковки в России, окончательная отгрузка произойдет в сентябре. По информации ERP, Халлику принадлежит в компании Stark Logistic 24%. Он числится финансовым директором компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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