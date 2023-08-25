Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников в Крыму
Ночью 25 августа российские системы ПВО и средства РЭБ уничтожили 42 беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», – сказано в сообщении.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, экстренные службы не зафиксировали каких-либо разрушений на объектах гражданской инфраструктуры.
Помимо этого, Минобороны сообщило об уничтожении ракеты доработанного комплекса ПВО С-200 над территорией Калужской области. По данным ведомства, Киев готовился с ее помощью нанести удары по гражданским объектам.
Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также обнаружено не было. Он уточнил, что система ПВО в регионе сработала ориентировочно в 00:30 мск в Малоярославецком и Жуковском районах.
С 20 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Калужской области действует режим повышенной готовности. Такой режим введен во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением Севастополя, Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В этих регионах установлен средний уровень реагирования.