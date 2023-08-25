Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников в Крыму

Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также обнаружено не было. Он уточнил, что система ПВО в регионе сработала ориентировочно в 00:30 мск в Малоярославецком и Жуковском районах.