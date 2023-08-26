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Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов

Ведомости

На 88-м году жизни умер бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина, организатор Форума молодых писателей России («Липки») Сергей Филатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил писатель и военкор Герман Садулаев.

«Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас – бессменный организатор и вдохновитель Липок. Липки – уникальный литературный эксперимент. Едва ли не вся современная литература прошла через Липки», – написал он.

Сергей Филатов родился в 1936 г. в Москве. Окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-электромеханик», является кандидатом технических наук.

В марте 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР, в мае – депутатом Верховного Совета РСФСР, работал в Комитете по экономической реформе и собственности и в Комитете по свободе совести и вероисповеданию. В августе 1991 г. во время ГКЧП возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома. С ноября того же года работал в качестве первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР. С апреля 1992 г. был постоянным членом Совета Безопасности РФ. Филатов был руководителем администрации президента РФ с 1993 по 1996 гг. Он также возглавлял комиссию при президенте по государственным премиям в области литературы и искусства. С 1997 г. Филатов был президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, под началом которого проводится Форум молодых писателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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