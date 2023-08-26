Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов

В марте 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР, в мае – депутатом Верховного Совета РСФСР, работал в Комитете по экономической реформе и собственности и в Комитете по свободе совести и вероисповеданию. В августе 1991 г. во время ГКЧП возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома. С ноября того же года работал в качестве первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР. С апреля 1992 г. был постоянным членом Совета Безопасности РФ. Филатов был руководителем администрации президента РФ с 1993 по 1996 гг. Он также возглавлял комиссию при президенте по государственным премиям в области литературы и искусства. С 1997 г. Филатов был президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, под началом которого проводится Форум молодых писателей.