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Путин поздравил Абхазию и Южную Осетию с годовщиной признания независимости

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президентам Абхазии и Южной Осетии Аслану Бжании и Алану Гаглоеву по случаю 15-й годовщины признания независимости стран. Документы опубликованы на сайте Кремля.

Путин отметил, что за это время Абхазия значительно преуспела «в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики». Он также указал на союзнические отношения и стратегическое партнерство между Россией и республикой, добавив, что Москва будет и дальше поддерживать Абхазию. В заключение Путин пожелал абхазскому народу мира, благополучия и процветания.

В телеграмме к Гаглоеву российский лидер заявил, что Южной Осетии также удается «успешно развивать институты демократической государственности». По словам Путина, отношения между странами находятся на уровне союзничества и интеграции. Он выразил уверенность, что Россия и Южная Осетия продолжат наращивать двусторонние связи на всех направлениях, и пожелал гражданам республики мира, счастья и благополучия.

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В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой. Занимавший на тот момент пост президента России Дмитрий Медведев объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта.

«Операция по принуждению грузинских властей к миру» завершилась 12 августа того же года. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в оккупации территорий республик и заявил о выходе из СНГ. 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость республик признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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