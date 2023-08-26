Путин поздравил Абхазию и Южную Осетию с годовщиной признания независимости

Путин отметил, что за это время Абхазия значительно преуспела «в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики». Он также указал на союзнические отношения и стратегическое партнерство между Россией и республикой, добавив, что Москва будет и дальше поддерживать Абхазию. В заключение Путин пожелал абхазскому народу мира, благополучия и процветания.