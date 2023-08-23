Медведев допустил присоединение Абхазии и Южной Осетии к России
Абхазия и Южная Осетия, признанные Москвой независимыми республиками, могут быть присоединены к России при наличии веских причин. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в статье для «Аргументов и фактов» по случаю 15-летия войны в Южной Осетии.
«Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», – заявил он.
Если же это произойдет, то Южная Осетия и Абхазия войдут в состав России, «для Запада такой поворот событий станет очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния», добавил Медведев.
По словам Медведева, войны в 2008 г. не случилось бы, если бы действующий на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили не выбрал военный путь решения проблемы с Южной Осетией. Медведев подчеркнул, что, «как и 15 лет назад, совершенно очевидно, что ни ежедневные обстрелы мирных городов и мостов, ни иные провокации, включая политические убийства и теракты, эффекта не имеют».
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.).
Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. 12 августа он заявил о завершении операции по принуждению грузинских властей к миру, а 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.