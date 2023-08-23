Медведев допустил присоединение Абхазии и Южной Осетии к России

По словам Медведева, войны в 2008 г. не случилось бы, если бы действующий на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили не выбрал военный путь решения проблемы с Южной Осетией. Медведев подчеркнул, что, «как и 15 лет назад, совершенно очевидно, что ни ежедневные обстрелы мирных городов и мостов, ни иные провокации, включая политические убийства и теракты, эффекта не имеют».