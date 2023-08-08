Премьер Грузии выразил надежду на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией
Правительство Грузии надеется на мирное воссоединении страны с Абхазией и Южной Осетией, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в своем обращении в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Наше правительство остается приверженным мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны», – написал премьер. Он добавил, что «нами движет непоколебимая вера в то, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия – это лучший курс для грузин, осетин, абхазов, всех людей, живущих на нашей Земле».
В ночь на 8 августа 2008 г., 15 лет назад, произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта.
«Операция по принуждению грузинских властей к миру» завершилась 12 августа того же года. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в оккупации территорий республик и заявил о выходе из СНГ, а Россия в том же месяце признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
Ранее Медведев заявил, что США и их союзникам «явно не хватило опыта» 2008 г. По его словам, сейчас Запад «снова ведет чужими руками преступную войну», а России фактически противостоит вся система НАТО. Сравнивая с нынешними событиями, он заявил, что РФ добьется мира на Украине на своих условиях, как это было с Грузией в 2008 г.