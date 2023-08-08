Премьер Грузии выразил надежду на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией

Ранее Медведев заявил, что США и их союзникам «явно не хватило опыта» 2008 г. По его словам, сейчас Запад «снова ведет чужими руками преступную войну», а России фактически противостоит вся система НАТО. Сравнивая с нынешними событиями, он заявил, что РФ добьется мира на Украине на своих условиях, как это было с Грузией в 2008 г.