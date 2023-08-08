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Премьер Грузии выразил надежду на мирное воссоединение с Абхазией и Южной Осетией

Ведомости

Правительство Грузии надеется на мирное воссоединении страны с Абхазией и Южной Осетией, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в своем обращении в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Наше правительство остается приверженным мирному пути восстановления территориальной целостности и объединения страны», – написал премьер. Он добавил, что «нами движет непоколебимая вера в то, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия – это лучший курс для грузин, осетин, абхазов, всех людей, живущих на нашей Земле».

В ночь на 8 августа 2008 г., 15 лет назад, произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта.

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«Операция по принуждению грузинских властей к миру» завершилась 12 августа того же года. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в оккупации территорий республик и заявил о выходе из СНГ, а Россия в том же месяце признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Ранее Медведев заявил, что США и их союзникам «явно не хватило опыта» 2008 г. По его словам, сейчас Запад «снова ведет чужими руками преступную войну», а России фактически противостоит вся система НАТО. Сравнивая с нынешними событиями, он заявил, что РФ добьется мира на Украине на своих условиях, как это было с Грузией в 2008 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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