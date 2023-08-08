Медведев заявил, что Россия добьется мира на Украине на своих условиях
Россия добьется мира на Украине на своих условиях, как это было в случае с Абхазией и Южной Осетией в 2008 г. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами!» – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что США и их союзникам «явно не хватило опыта» 2008 года. По его словам, сегодня Запад «снова ведет чужими руками преступную войну». России фактически противостоит вся система НАТО, подчеркнул политик.
Он напомнил, что ровно 15 лет назад Москва уже давала отпор агрессору, ответив на «подлую атаку» на Цхинвал. Медведев отметил, что за пять дней российские военные «быстро и жестко наказали оборзевших националистов», защитив людей в Абхазии и Южной Осетии.
В ночь на 8 августа 2008 г. Грузия атаковала столицу Южной Осетии Цхинвал, чтобы установить контроль над самопровозглашенной республикой. Россия оказала поддержку Южной Осетии и Абхазии. 8 августа Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта.
12 августа глава государства заявил о завершении «операции по принуждению грузинских властей к миру». На тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в оккупации территорий республик и заявил о выходе из СНГ. 26 августа того же года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.