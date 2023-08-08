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Володин предрек Зеленскому судьбу Саакашвили

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, по приказу которого в августе 2008 г. был атакован мирный город Цхинвал в Южной Осетии, Россия тогда выступила в защиту мирного населения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

«Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий. Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», – написал он. 

Володин отметил, что период с 2004 по 2013 гг., когда Саакашвили занимал должность президента Грузии, был «подчеркнуто русофобским». Спикер Госдумы напомнили, что Грузию тогда поддерживали ЕС и НАТО, финансировали и обучали военных. «То же самое, что было потом и на Украине», – подчеркнул Володин.

По словам спикера Госдумы, руководство западных стран устало от Зеленского. «Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. Об этом открыто заявляют на официальном уровне и в Британии, и даже в Польше», – добавил он.

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Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. В страну он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. В его отношении возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы. В начале 2018 г. его заочно приговорили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 г. сотрудника Объединенного банка Грузии. Политика признали виновным в злоупотреблении служебным положением. В июне того же года он получил еще шесть лет лишения свободы по делу об избиении в 2005 г. оппозиционного депутата Валерия Гелашвили. 

Изначально Саакашвили находился в тюрьме города Рустави, а в мае 2022 г. он был переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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