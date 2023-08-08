Володин предрек Зеленскому судьбу Саакашвили

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. В страну он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. В его отношении возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы. В начале 2018 г. его заочно приговорили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 г. сотрудника Объединенного банка Грузии. Политика признали виновным в злоупотреблении служебным положением. В июне того же года он получил еще шесть лет лишения свободы по делу об избиении в 2005 г. оппозиционного депутата Валерия Гелашвили.