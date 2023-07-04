МИД Грузии назвал вмешательством во внутренние дела требование Киева по Саакашвили
Требование украинской стороны к послу Грузии Георгию Закарашвили передать бывшего президента Михаила Саакашвили Украине является вмешательством во внутренние дела Грузии. Об этом заявили в грузинском МИДе.
«Решение Страсбургского суда в очередной раз подтвердило высочайшие стандарты защиты прав Михаила Саакашвили. На фоне такого развития событий решение украинских властей наносит существенный ущерб стратегическим отношениям двух стран и является прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — сказано в заявлении.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге отклонил заявление адвокатов Саакашвили об освобождении бывшего президента по состоянию здоровья, что говорит о высокой защите его прав, напомнили в МИД Грузии.
4 июля МИД Украины по поручению президента Украины Владимира Зеленского выразил грузинскому послу Закарашвили решительный протест из-за ситуации вокруг Саакашвили и призвал грузинские власти передать бывшего президента страны в Киев для дальнейшего лечения. МИД Украины также передал послу предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями. В свою очередь МИД Грузии назвал это решение крайней формой обострения отношений с Украиной.
3 июля Саакашвили впервые за долгое время принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда, где показал свое исхудавшее тело, а также призвал власти Грузии извиниться за то, что довели его до такого состояния. Заседание прошло по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 г. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г.
В отношении Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 г., в стране возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы.