МИД Грузии назвал вмешательством во внутренние дела требование Киева по Саакашвили

3 июля Саакашвили впервые за долгое время принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда, где показал свое исхудавшее тело, а также призвал власти Грузии извиниться за то, что довели его до такого состояния. Заседание прошло по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 г. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г.