Премьер Грузии призвал Зеленского не вмешиваться в политическую жизнь республики
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал президента Украины Владимира Зеленского разобраться с проблемами в своей стране, а уже потом вмешиваться в политическую жизнь Грузии. Об этом премьер заявил в интервью телеканалу IMEDI.
Гарибашвили отметил, что заявления Зеленского, призывавшие грузинских граждан выходить на акции протеста, свидетельствуют о том, что «этот человек причастен, мотивирован на то, чтобы здесь что-то произошло». Премьер добавил, что о необходимости перемен говорили и другие украинские политики, что является прямым вмешательством в дела Грузии.
По словам премьера, Украина также ожидала открытия второго фронта в Грузии – для этого в страну был направлен бывший президент республики Михаил Саакашвили.
«Саакашвили въехал в Грузию 1 октября. Его послали организованно, главной целью было организовать здесь переворот и втянуть страну в войну в нужный момент», – сказал Гарибашвили.
7 марта в Тбилиси после того, как грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах, начались протесты. Акции продолжались 8 и 9 марта, в ходе протестов полиция применяла для разгона водометы и слезоточивый газ. 10 марта проект был отозван, а вместе с ним и документ закона «О регистрации иностранных агентов» – «американская» версия, в которой говорится о присвоении этого статуса не только СМИ и организациям, но и физическим лицам. По данным МВД страны, всего было задержано 133 участника акций, которые позже были освобождены.
В начале февраля Гарибашвили заявлял, что украинские власти не прекращают свои попытки втянуть Грузию в конфликт на Украине и открыть в стране «второй фронт». Но премьер заверил, что республике удалось избежать втягивания себя в конфликт.