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Политика

Премьер Грузии призвал Зеленского не вмешиваться в политическую жизнь республики

Ведомости

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал президента Украины Владимира Зеленского разобраться с проблемами в своей стране, а уже потом вмешиваться в политическую жизнь Грузии. Об этом премьер заявил в интервью телеканалу IMEDI.

Гарибашвили отметил, что заявления Зеленского, призывавшие грузинских граждан выходить на акции протеста, свидетельствуют о том, что «этот человек причастен, мотивирован на то, чтобы здесь что-то произошло». Премьер добавил, что о необходимости перемен говорили и другие украинские политики, что является прямым вмешательством в дела Грузии.

По словам премьера, Украина также ожидала открытия второго фронта в Грузии – для этого в страну был направлен бывший президент республики Михаил Саакашвили.

«Саакашвили въехал в Грузию 1 октября. Его послали организованно, главной целью было организовать здесь переворот и втянуть страну в войну в нужный момент», – сказал Гарибашвили.

7 марта в Тбилиси после того, как грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах, начались протесты. Акции продолжались 8 и 9 марта, в ходе протестов полиция применяла для разгона водометы и слезоточивый газ. 10 марта проект был отозван, а вместе с ним и документ закона «О регистрации иностранных агентов» – «американская» версия, в которой говорится о присвоении этого статуса не только СМИ и организациям, но и физическим лицам. По данным МВД страны, всего было задержано 133 участника акций, которые позже были освобождены.

В начале февраля Гарибашвили заявлял, что украинские власти не прекращают свои попытки втянуть Грузию в конфликт на Украине и открыть в стране «второй фронт». Но премьер заверил, что республике удалось избежать втягивания себя в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных