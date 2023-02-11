Премьер Грузии заявил о непрекращающихся попытках втянуть страну в конфликт

15 января вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинские власти не допустят вовлечения Тбилиси в военное противостояние и не будут помогать ни одной из сторон конфликта на Украине. Она добавила, что Грузия уже пережила «много войн» и власти не могут допустить вовлечения страны в новый конфликт, поскольку «это наша ответственность за будущее нашей страны».