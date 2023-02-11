Премьер Грузии заявил о непрекращающихся попытках втянуть страну в конфликт
Попытки втянуть Грузию в военный конфликт не прекращаются, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Об этом пишет «Интерфакс».
«Попытки, чтобы этот конфликт (на Украине) каким-то образом перекинулся на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть «второй фронт», – сказал он журналистам.
Гарибашвили заявил, что именно за этим в Грузию прибыл бывший президент республики Михаил Саакашвили, и провокации не прекращаются и в настоящее время. При этом, по словам премьера, Грузии удалось избежать втягивания себя в конфликт.
«Нашей главной задачей было, есть и будет защищать интересы нашего народа. Мы будем принимать только те решения и делать ту работу, что нужны нашей стране и нашему народу», – добавил он.
9 января 2023 г. издание «Европейская правда» опубликовало статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в которой тот рассказал о просьбе Киева к Тбилиси вернуть Украине ЗРК «Бук», которые ранее Украина передала республике. Дипломат заявил, что Киев также просил отдать противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Грузия получила от США.
После этого грузинское минобороны заявило, что страна не станет возвращать Украине ЗРК «Бук», поскольку республика купила данное вооружение, а не получила его бесплатно. «Информация, распространяемая СМИ, о том, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК «Бук», не соответствует действительности. <...> Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу», — сказано в заявлении.
В минобороны Грузии отметили, что системы «Бук» в 2007 г. республика получила от Украины в результате «многомиллионных закупок». Из-за секретного соглашения Тбилиси не может раскрыть подробности, добавили в ведомстве.
Грузинские власти также напомнили, что продолжают оказывать Киеву гуманитарную помощь и политическую поддержку. В частности, в минобороны республики указали на генераторы, которые были переданы Украине по инициативе премьер-министра Грузии.
15 января вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинские власти не допустят вовлечения Тбилиси в военное противостояние и не будут помогать ни одной из сторон конфликта на Украине. Она добавила, что Грузия уже пережила «много войн» и власти не могут допустить вовлечения страны в новый конфликт, поскольку «это наша ответственность за будущее нашей страны».