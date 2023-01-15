Вице-премьер Грузии исключила втягивание страны в конфликт на Украине

«Ответ один — грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние. Поэтому мы не окажем помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта, тем более что, насколько мне известно, речь идет о передаче такого оружия, которое мы приобрели, но это всего лишь деталь», — заявила Цулукиани.