Вице-премьер Грузии исключила втягивание страны в конфликт на Украине
Грузинские власти не допустят вовлечение Тбилиси в военное противостояние и не будут помогать ни одной из сторон конфликта на Украине, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани.
Ранее, как сообщает «Sputnik Грузия», советник администрации президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отказ республики передать Киеву зенитно-ракетный комплекс «Бук». Он заявил, что «даже после десяти с половиной месяцев войны грузинское правительство не понимает, на чьей стороне оно должно быть».
«Ответ один — грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние. Поэтому мы не окажем помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта, тем более что, насколько мне известно, речь идет о передаче такого оружия, которое мы приобрели, но это всего лишь деталь», — заявила Цулукиани.
Она добавила, что Грузия уже пережила «много войн», и власти не могут допустить вовлечения страны в новый конфликт, поскольку «это наша ответственность за будущее нашей страны».
9 января издание «Европейская правда» опубликовало статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в которой тот рассказал о просьбе Киева к Тбилиси вернуть Украине ЗРК «Бук», которые ранее Украина передала республике. Дипломат заявил, что Киев также просил отдать противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Грузия получила от США.
После этого грузинское минобороны заявило, что страна не станет возвращать Украине ЗРК «Бук», поскольку республика купила данное вооружение, а не получила его бесплатно. «Информация, распространяемая СМИ, о том, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК “Бук”, не соответствует действительности. <...> Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу», — сказано в заявлении.
В минобороны Грузии отметили, что системы «Бук» в 2007 г. республика получила от Украины в результате «многомиллионных закупок». Из-за секретного соглашения Тбилиси не может раскрыть подробности, добавили в ведомстве.
Грузинские власти также напомнили, что продолжают оказывать Киеву гуманитарную помощь и политическую поддержку. В частности, в минобороны республики указали на генераторы, которые были переданы Украине по инициативе премьер-министра Грузии. Комментируя слова Касьянова, минобороны Грузии напомнило, что в 2017 г. страна потратила несколько десятков миллионов долларов на закупку Javelin у США.
После начала спецоперации России на Украине власти Грузии не раз говорили, что не собираются оказывать Киеву военную помощь и поставлять оружие. Так, 7 декабря 2022 г. премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия «никогда не подключится к конфликту».