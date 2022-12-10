В МИДе заявили о призывах Запада и Киева к Грузии об открытии «второго фронта»

По его словам, приоритетный характер приобретают вопросы выработки соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркации. Дипломат также указал, что сопредседатели Женевских дискуссий от ООН, ОБСЕ и Евросоюза решили «поставить дискуссии на паузу» до февраля 2023 г., а решения об этом принимались кулуарно. В текущем году состоялся лишь один раунд встреч вместо обычных четырех, добавил Гончар.