В МИДе заявили о призывах Запада и Киева к Грузии об открытии «второго фронта»
Из западных стран и Украины звучат призывы к Грузии открыть «второй фронт» против России, заявил ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, отвечая на вопрос о востребованности формата Женевских дискуссий по Закавказью.
«Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии», — сказал Гончар.
По его словам, приоритетный характер приобретают вопросы выработки соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ и их последующей демаркации. Дипломат также указал, что сопредседатели Женевских дискуссий от ООН, ОБСЕ и Евросоюза решили «поставить дискуссии на паузу» до февраля 2023 г., а решения об этом принимались кулуарно. В текущем году состоялся лишь один раунд встреч вместо обычных четырех, добавил Гончар.
«Несмотря на отсутствие внятных разъяснений, мы четко видим истинную подоплеку происходящего: у наших коллег из Вашингтона и Брюсселя верх взял соблазн привнести геополитику и на закавказское направление», — сказал глава департамента МИДа.
Ранее депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство Грузии после призывов открыть «второй фронт» против России может организовать референдум, чтобы узнать позицию населения. По его словам, руководство страны не поддерживает эту идею. Кобахидзе отметил, что высокопоставленные чиновники правительства Украины «не могут скрыть желания» открыть в Грузии «второй фронт» и вовлечь страну в военный конфликт.