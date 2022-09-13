В Грузии допустили референдум об открытии «второго фронта» против России

После начала военной операции на Украине премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили высказал нежелание страны присоединяться к санкциям западных стран против России. Он отметил, что страна торгует с Россией, и в этом процессе участвует почти все население республики. «Я ставлю вопрос: когда речь идет о введении санкций, о чем вы меня просите? Вы хотите, чтобы я своему народу ввел санкции? Кто от этого пострадает? Конечно же, доходов лишатся наши люди, население, экономика, пострадает миллион наших граждан, которые, например, не смогут перечислять деньги», — отмечал он.