В Грузии допустили референдум об открытии «второго фронта» против России
Руководство Грузии после призывов представителей Украины открыть «второй фронт» против России может организовать референдум, чтобы узнать позицию населения, передает «Sputnik Грузия» со ссылкой на председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе.
«Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Мы можем следовать тому, что скажет народ. Посмотрим, пусть народ принимает решение в связи с этим – они согласны с чиновниками правительства Украины или с нами», - отметил он.
По словам Кобахидзе, руководство страны не поддерживает эту идею. Он отметил, что высокопоставленные чиновники правительства Украины «не могут скрыть желание» открыть в Грузии «второй фронт» и вовлечь страну в военный конфликт.
Накануне депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине.
После начала военной операции на Украине премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили высказал нежелание страны присоединяться к санкциям западных стран против России. Он отметил, что страна торгует с Россией, и в этом процессе участвует почти все население республики. «Я ставлю вопрос: когда речь идет о введении санкций, о чем вы меня просите? Вы хотите, чтобы я своему народу ввел санкции? Кто от этого пострадает? Конечно же, доходов лишатся наши люди, население, экономика, пострадает миллион наших граждан, которые, например, не смогут перечислять деньги», — отмечал он.
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