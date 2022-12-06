В Грузии заявили об отказе поставлять Украине оружие
Грузия не может и не станет поставлять Украине вооружение. Такое заявление сделал председатель правящей фракции парламента Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
«Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не будем оказывать», — сказал депутат (цитата по ТАСС).
Мдинарадзе пояснил, что у Грузии есть проблемные регионы в виде Абхазии и Южной Осетии.
После начала спецоперации России на Украине Грузия отказалась вводить санкции против России. Власти страны объяснили такое решение национальными интересами. В ноябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь подчеркнул, что республика не собирается выполнять ничьи директивы. Он отметил, что грузинские власти «будут делать то, что необходимо стране».
Несмотря на отказ от военной помощи, Тбилиси регулярно отправляет на Украину гуманитарную помощь и оказывает Киеву политическую поддержку. В начале октября временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что Грузия передала Украине более 1100 тонн гуманитарной помощи.
При этом в июле Касьянов заявил, что Грузия недостаточно поддерживает Украину. По его словам, действия Тбилиси «не удовлетворяют ожидания» Киева.
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