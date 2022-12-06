Газета
Политика

В Грузии заявили об отказе поставлять Украине оружие

Ведомости

Грузия не может и не станет поставлять Украине вооружение. Такое заявление сделал председатель правящей фракции парламента Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не будем оказывать», — сказал депутат (цитата по ТАСС). 

Мдинарадзе пояснил, что у Грузии есть проблемные регионы в виде Абхазии и Южной Осетии.

После начала спецоперации России на Украине Грузия отказалась вводить санкции против России. Власти страны объяснили такое решение национальными интересами. В ноябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь подчеркнул, что республика не собирается выполнять ничьи директивы. Он отметил, что грузинские власти «будут делать то, что необходимо стране».

Несмотря на отказ от военной помощи, Тбилиси регулярно отправляет на Украину гуманитарную помощь и оказывает Киеву политическую поддержку. В начале октября временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что Грузия передала Украине более 1100 тонн гуманитарной помощи. 

При этом в июле Касьянов заявил, что Грузия недостаточно поддерживает Украину. По его словам, действия Тбилиси «не удовлетворяют ожидания» Киева.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Мать Саакашвили сообщила, что ее сын больше не намерен участвовать в политике

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных