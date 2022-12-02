Мать Саакашвили сообщила, что ее сын больше не намерен участвовать в политике

Кроме того, Хачапуридзе заявлял, что у экс-президента республики есть подозрение на деменцию и туберкулез, а также еще 34 заболевания. Накануне, 1 декабря, адвокат направил в суд ходатайство об освобождении своего подзащитного из-за диагностированных у него заболеваний.