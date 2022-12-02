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Мать Саакашвили сообщила, что ее сын больше не намерен участвовать в политике

Ведомости

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили больше не собирается участвовать в политической жизни республики. Его состояние ухудшается, при этом Саакашвили не винит в своем возможном отравлении грузинские власти. Такое заявление сделала мать политика Гиули Аласания на странице Саакашвили в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мы хотим ясно донести свою точку зрения: Михаил Саакашвили не обвиняет грузинские власти в своем возможном отравлении», — говорится в сообщении.

Мать политика призвала воздержаться от политизации темы состояния здоровья Саакашвили. Она отметила, что в настоящее время решается «вопрос жизни и смерти» экс-президента Грузии. Гиули Аласания добавила, что состояние политика ухудшается. По ее словам, Саакашвили больше не намерен участвовать в политической жизни страны.

28 ноября адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что в организме Саакашвили обнаружили следы мышьяка. Ранее мать экс-президента и адвокат утверждали, что анализы также показали повышенное содержание тяжелых металлов, в том числе ртути, в организме политика. При этом сам Саакашвили эту информацию опровергал.

Кроме того, Хачапуридзе заявлял, что у экс-президента республики есть подозрение на деменцию и туберкулез, а также еще 34 заболевания. Накануне, 1 декабря, адвокат направил в суд ходатайство об освобождении своего подзащитного из-за диагностированных у него заболеваний.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. В страну он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально политик находился в тюрьме города Рустави, однако 8 ноября его перевели в тюремную больницу Тбилиси из-за опасений о здоровье. В декабре Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави.

12 мая 2022 г. он был вновь переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция. В ноябре Хачапуридзе сообщил, что грузинские специалисты и иностранные эксперты продолжают обследование политика. Ранее мать Саакашвили говорила, что его возможное отравление может стать основанием для освобождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных