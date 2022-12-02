Мать Саакашвили сообщила, что ее сын больше не намерен участвовать в политике
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили больше не собирается участвовать в политической жизни республики. Его состояние ухудшается, при этом Саакашвили не винит в своем возможном отравлении грузинские власти. Такое заявление сделала мать политика Гиули Аласания на странице Саакашвили в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Мы хотим ясно донести свою точку зрения: Михаил Саакашвили не обвиняет грузинские власти в своем возможном отравлении», — говорится в сообщении.
Мать политика призвала воздержаться от политизации темы состояния здоровья Саакашвили. Она отметила, что в настоящее время решается «вопрос жизни и смерти» экс-президента Грузии. Гиули Аласания добавила, что состояние политика ухудшается. По ее словам, Саакашвили больше не намерен участвовать в политической жизни страны.
28 ноября адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что в организме Саакашвили обнаружили следы мышьяка. Ранее мать экс-президента и адвокат утверждали, что анализы также показали повышенное содержание тяжелых металлов, в том числе ртути, в организме политика. При этом сам Саакашвили эту информацию опровергал.
Кроме того, Хачапуридзе заявлял, что у экс-президента республики есть подозрение на деменцию и туберкулез, а также еще 34 заболевания. Накануне, 1 декабря, адвокат направил в суд ходатайство об освобождении своего подзащитного из-за диагностированных у него заболеваний.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. В страну он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально политик находился в тюрьме города Рустави, однако 8 ноября его перевели в тюремную больницу Тбилиси из-за опасений о здоровье. В декабре Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави.
12 мая 2022 г. он был вновь переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция. В ноябре Хачапуридзе сообщил, что грузинские специалисты и иностранные эксперты продолжают обследование политика. Ранее мать Саакашвили говорила, что его возможное отравление может стать основанием для освобождения.
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