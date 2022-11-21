Саакашвили опроверг сообщения о своем отравлении
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не говорил своим адвокатам о подозрении на отравление. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Хочу заявить, что никогда не говорил ни одному из своих адвокатов, что имею подозрение на отравление. Спекуляции на эту тему неуместны», — написал Саакашвили в соцсетях.
При этом он подтвердил, что за последние два месяца состояние его здоровья ухудшилось. По его словам, врачи клиники «Вивамед» прикладывают все усилия. Он также призвал не политизировать этот вопрос.
Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. В страну он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально политик находился в тюрьме города Рустави, однако 8 ноября его перевели в тюремную больницу Тбилиси из-за опасений о здоровье. В декабре Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави.
12 мая 2022 г. он был вновь переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция. В ноябре адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщил, что специалисты продолжают обследование, у политика есть подозрения на деменцию и туберкулез, а также еще 34 заболевания.
19 ноября мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у бывшего президента Грузии обнаружили в организме повышенное содержание тяжелых металлов, в том числе ртути. Как эти вещества попали в организм политика, неизвестно, отметила она. По словам матери Саакашвили, заключение врачей может стать основанием для освобождения политика.
20 ноября в Тбилиси прошел митинг, на котором несколько сотен человек требовали у властей Грузии разрешить вывезти за границу Саакашвили на лечение.
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