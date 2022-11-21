Саакашвили опроверг сообщения о своем отравлении

12 мая 2022 г. он был вновь переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция. В ноябре адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщил, что специалисты продолжают обследование, у политика есть подозрения на деменцию и туберкулез, а также еще 34 заболевания.