Адвокат сообщил о выявлении мышьяка в организме Саакашвили

Однако сам экс-президент Грузии опроверг сообщения о своем отравлении. «Хочу заявить, что никогда не говорил ни одному из своих адвокатов, что имею подозрение на отравление. Спекуляции на эту тему неуместны», — написал Саакашвили в соцсетях. В то же время он подтвердил, что в последние месяцы состояние его здоровья ухудшилось.