Адвокат сообщил о выявлении мышьяка в организме Саакашвили
Результаты анализов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили показали наличие в его организме следов мышьяка. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.
«Анализы ногтей пока не получали, они придут сегодня. Но по телефонному разговору выяснилось, что выявлено еще одно вещество — мышьяк», — заявил адвокат (цитата по Мtavari).
19 ноября мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у бывшего президента Грузии обнаружили в организме повышенное содержание тяжелых металлов, в том числе ртути. Как эти вещества попали в организм политика, неизвестно, отметила она. Ту же информацию говорили адвокаты Саакашвили. По словам матери Саакашвили, заключение врачей может стать основанием для освобождения политика.
Однако сам экс-президент Грузии опроверг сообщения о своем отравлении. «Хочу заявить, что никогда не говорил ни одному из своих адвокатов, что имею подозрение на отравление. Спекуляции на эту тему неуместны», — написал Саакашвили в соцсетях. В то же время он подтвердил, что в последние месяцы состояние его здоровья ухудшилось.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. В страну он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально политик находился в тюрьме города Рустави, однако 8 ноября его перевели в тюремную больницу Тбилиси из-за опасений о здоровье. В декабре Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави.
12 мая 2022 г. он был вновь переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция. В ноябре Хачапуридзе сообщил, что грузинские специалисты и иностранные эксперты продолжают обследование, у политика есть подозрения на деменцию и туберкулез, а также еще 34 заболевания.
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