Зеленский поручил МИДу выразить протест послу Грузии из-за ситуации с Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны выразить грузинскому послу решительный протест из-за ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом украинский президент сообщил у себя в Telegram-канале.
«Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили на Украину. Наши партнеры по координации с Украиной также предлагали различные опции спасения», – написал Зеленский.
Он также сообщил, что в рамках поручения МИД должен будет передать послу предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями. «Призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека», – добавил президент Украины.
Сегодня, 3 июля, Саакашвили впервые за долгое время принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда, где показал свое исхудавшее тело, а также призвал власти Грузии извиниться за то, что довели его до такого состояния. «Вы должны извиниться перед депутатами Европарламента, перед моей семьей, передо мной, перед Украиной, гражданином которой являюсь, что довели меня до этого состояния», – сказал он.
Заседание прошло по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 г. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. В страну он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально политик находился в тюрьме города Рустави, а в мае 2022 г. он был переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция.
В отношении Саакашвили, который занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 гг., в стране возбуждено несколько уголовных дел, по двум из которых он был приговорен в общей сложности к девяти годам лишения свободы. В начале 2018 г. его заочно приговорили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 г. сотрудника Объединенного банка Грузии. Политика признали виновным в злоупотреблении служебным положением. В июне того же года он получил еще шесть лет лишения свободы по делу об избиении в 2005 г. оппозиционного депутата Валерия Гелашвили.