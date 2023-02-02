МИД Украины призвал Тбилиси передать Саакашвили Киеву
МИД Украины призывает власти Грузии прекратить применять по отношению к своему экс-президенту Михаилу Саакашвили «физическое и психологическое насилие», а также передать его Киеву. Об этом говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
«Грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни... Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине», – говорится в сообщении.
Киев считает, что сложившаяся ситуация вокруг Саакашвили свидетельствует о «сворачивании демократии в Грузии» и противоречит курсу страны на вступление в Евросоюз. Украинский МИД также призвал иностранные государства и международные организации публично выступить в защиту Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. В страну он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально политик находился в тюрьме города Рустави, а в мае 2022 г. он был переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция.
19 ноября мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у ее сына обнаружили в организме повышенное содержание тяжелых металлов, в том числе ртути. По словам матери Саакашвили, заключение врачей может стать основанием для освобождения политика. 28 ноября адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что в организме Саакашвили обнаружили следы мышьяка. Однако сам экс-президент Грузии опроверг сообщения о своем отравлении.
31 января появились сообщения о переводе Саакашвили в реанимацию, однако руководство клиники их опровергло. На прошедшем ранее заседании суда по вопросу освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья эксперты предупредили, что из-за потери 45 кг веса с момента ареста Саакашвили находится на грани полиорганной недостаточности и может умереть, передавал «Sputnik Грузия».