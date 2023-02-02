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МИД Украины призвал Тбилиси передать Саакашвили Киеву

Ведомости

МИД Украины призывает власти Грузии прекратить применять по отношению к своему экс-президенту Михаилу Саакашвили «физическое и психологическое насилие», а также передать его Киеву. Об этом говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни... Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине», – говорится в сообщении.

Киев считает, что сложившаяся ситуация вокруг Саакашвили свидетельствует о «сворачивании демократии в Грузии» и противоречит курсу страны на вступление в Евросоюз. Украинский МИД также призвал иностранные государства и международные организации публично выступить в защиту Саакашвили.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. В страну он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально политик находился в тюрьме города Рустави, а в мае 2022 г. он был переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция.

19 ноября мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у ее сына обнаружили в организме повышенное содержание тяжелых металлов, в том числе ртути. По словам матери Саакашвили, заключение врачей может стать основанием для освобождения политика. 28 ноября адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что в организме Саакашвили обнаружили следы мышьяка. Однако сам экс-президент Грузии опроверг сообщения о своем отравлении.

31 января появились сообщения о переводе Саакашвили в реанимацию, однако руководство клиники их опровергло. На прошедшем ранее заседании суда по вопросу освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья эксперты предупредили, что из-за потери 45 кг веса с момента ареста Саакашвили находится на грани полиорганной недостаточности и может умереть, передавал «Sputnik Грузия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных