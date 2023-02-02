МИД Украины призвал Тбилиси передать Саакашвили Киеву

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. В страну он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально политик находился в тюрьме города Рустави, а в мае 2022 г. он был переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция.