В Грузии сообщили о переводе Саакашвили в реанимацию

19 ноября мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у ее сына обнаружили в организме повышенное содержание тяжелых металлов, в том числе ртути. Как эти вещества попали в организм политика, неизвестно, отметила она. Ту же информацию сообщали адвокаты Саакашвили. По словам матери Саакашвили, заключение врачей может стать основанием для освобождения политика. 28 ноября адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что в организме Саакашвили обнаружили следы мышьяка. Однако сам экс-президент Грузии опроверг сообщения о своем отравлении.