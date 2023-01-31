В Грузии сообщили о переводе Саакашвили в реанимацию
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили переводят в реанимационное отделение, сообщил друг его семьи, член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе, передают ТАСС и «Sputnik Грузия».
«Состояние Саакашвили тревожное, на критической отметке. Для того, чтобы сохранить жизненно важные показатели, необходимо, чтобы он находился в реанимационном отделении», – рассказал он.
При этом гендиректор клиники «Вивамед», где лечится экс-президент, Нино Надирадзе заявила, что Саакашвили пока никуда не переводят, о принятом решении будет сообщено позднее.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 г. В страну он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Изначально политик находился в тюрьме города Рустави, однако 8 ноября его перевели в тюремную больницу Тбилиси из-за опасений о здоровье. В декабре Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави.
12 мая 2022 г. он был вновь переведен в тбилисскую клинику для медицинского обследования. Врачи выявили у него травму позвоночника, экс-президенту Грузии потребовалась операция. В ноябре Хачапуридзе сообщил, что грузинские специалисты и иностранные эксперты продолжают обследование, у политика есть подозрения на деменцию и туберкулез, а также еще 34 заболевания.
19 ноября мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у ее сына обнаружили в организме повышенное содержание тяжелых металлов, в том числе ртути. Как эти вещества попали в организм политика, неизвестно, отметила она. Ту же информацию сообщали адвокаты Саакашвили. По словам матери Саакашвили, заключение врачей может стать основанием для освобождения политика. 28 ноября адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что в организме Саакашвили обнаружили следы мышьяка. Однако сам экс-президент Грузии опроверг сообщения о своем отравлении.
На прошедшем ранее заседании суда по вопросу освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья эксперты предупредили, что из-за потери 45 кг веса с момента ареста Саакашвили находится на грани полиорганной недостаточности и может умереть, передавал «Sputnik Грузия».