В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и на новых территориях. В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет проводить выборы в регионах, где введено военное положение, при условии согласования с ФСБ и Минобороны. В начале августа Верховная Рада Украины приняла обращение к западным странам не признавать легитимность выборов в новых регионах.