МИД: Киеву нет дела до мнения жителей новых регионов России
Призывы Киева к зарубежным странам не признавать сентябрьские выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях демонстрируют равнодушие Украины ко мнению жителей этих регионов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Украинские депутаты просят зарубежные страны не признавать их легитимность на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Подобными действиями Киев в очередной раз демонстрирует, что ему нет никакого дела до мнения миллионов жителей этих российских регионов, которые не хотят иметь ничего общего с неонацистским киевским режимом», – отметила она.
В комментарии, посвященном украинскому кризису, Захарова также обратила внимание на продолжающиеся атаки Киева по гражданским объектам на территории России, в частности, на попытки Украины ударить по Крыму. По мнению дипломата, Киеву «не дает покоя тот факт, что крымчане еще в 2014 г. решили связать свое будущее с Россией».
Кроме того, Захарова упомянула поставки западного оружия Украине, которые говорят о растущей вовлеченности Запада в конфликт вокруг Украины, и требование к Киеву продолжать «пресловутое контрнаступление». Все перечисленное, добавила официальный представитель МИДа, подтверждает необходимость спецоперации.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Осенью 2022 г. по итогам референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. С 19 октября по указу президента РФ в регионах введено военное положение.
В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и на новых территориях. В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет проводить выборы в регионах, где введено военное положение, при условии согласования с ФСБ и Минобороны. В начале августа Верховная Рада Украины приняла обращение к западным странам не признавать легитимность выборов в новых регионах.