ЦИК допустил перенос выборов в новых регионах в последний момент
ЦИК России может отложить выборы в некоторых районах новых регионов в последний момент, но сейчас такой необходимости нет. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.
Причиной переноса может стать резкое ухудшение ситуации в том или ином новом субъекте России и возникновение угрозы безопасности для избирателей.
«Мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента. То есть если до 10 сентября, до времени начала голосования, мы увидим, что в каком-то районе на какой-то территории обстановка грозит проведению выборов, мы их можем отложить. Пока все идет нормально, наши коллеги работают», – пояснила Памфилова.
В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.
Новые регионы вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.
В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Согласно принятому документу, глава такого субъекта может направить заявку в ЦИК для проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны.