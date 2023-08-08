ЦИК допустил перенос выборов в новых регионах в последний момент

«Мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента. То есть если до 10 сентября, до времени начала голосования, мы увидим, что в каком-то районе на какой-то территории обстановка грозит проведению выборов, мы их можем отложить. Пока все идет нормально, наши коллеги работают», – пояснила Памфилова.